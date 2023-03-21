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建中樂旗聯隊將前進美國 盼重返2018年奪冠光榮

中央社／ 台北21日電

2023世界盃行進樂隊大賽將在7月於美國西維吉尼亞州登場，台北市建國中學樂旗聯隊獲邀參賽，盼延續今年全國學生音樂比賽特優的氣勢，重返2018年冠軍的榮耀。

台北市立建國中學今天發布新聞稿表示，今年全國學生音樂比賽，建中樂旗隊不僅取得連續第3年的管樂合奏組特優，還以93.158分的高分榮獲行進管樂組特優，並拿下銅管五重奏特優及打擊樂合奏優等亮眼成績。

建中指出，國內賽事結束後，建中樂旗隊旋即重整旗鼓、招兵買馬，將在暑假前往美國西維吉尼亞州參與2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB WorldChampionships），相信對拓展國民外交及提昇國際聲望皆具重大意義與指標性。

建中樂旗隊家長後援會向中央社記者表示，樂旗隊學生去年才剛拿下被譽為音樂界奧運的世界音樂大賽（World Music Contest，WMC）季軍，在國際上為台灣爭光，回國後仍不眠不休地持續集訓，燃燒自己對樂旗的熱愛及使命感。

後援會說明，今年WAMSB世界大賽，建中樂旗隊將參加隊形變化比賽與遊行比賽，除了現役隊員與學長之外，還會向北一女、景美及中山女中等樂旗隊成員招手，組成80人聯隊，盼完美展現隊形變化及團結氣勢，重返2018年奪冠的光榮。

後援會指出，聯隊將在7月16日出發、29日返台，包含集訓、樂器、旅費等每人預計須花費新台幣16萬元，不僅歡迎具有樂旗隊表演經驗的熱血青年加入，也期盼各界捐款支持這群台灣之子遠赴美西爭取榮耀。

建中 北市

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