提前慶兒童節校園現做雞蛋糕 偏鄉3小學樂翻天

救國團台南市團委會、歸仁區團委會及南鯤鯓萬善爺志工團發起「送愛到偏鄉-歡慶兒童節」活動，今上午在白河內角、河東、竹門3所國小現做蛋糕給小朋友享用，提早預祝兒童節快樂，小朋友樂翻天。

歸仁區團委會及南鯤鯓萬善爺志工團多年來致力造福偏鄉學童，除提供學生學用品及急難救助，去年也為30多所小校辦理可麗餅餐車到校活動，今年用雞蛋糕激勵小朋友用心向學。

愛心餐車今依序進駐內角、河東、竹門3小學，帶來現作點心與無限愛心，讓今日校園充滿雞蛋糕香味與濃濃的人情味，也讓學童們在今年的兒童節有難忘的回憶。

內角國小學生吳佩芹說，很開心在她最後一個兒童節時能享用到美味的雞蛋糕，也能感受到社會的愛心。另名學生李宥毅則說，看到餐車進入校園、觀察雞蛋糕的製作過程，覺得很新鮮也很有趣，而熱騰騰的雞蛋糕吃起來特別美味。

內角國小校長黃明漢表示，感謝愛心雞蛋糕進駐學校，讓學童能在享用香噴噴點心中歡度兒童節，也期待內角的孩子能常懷感恩的心、關心社會、培養日後回饋社會能力。