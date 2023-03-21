人如其名！鼓山國小校長高玉山 四度攻頂玉山

高雄市鼓山國小校長高玉山，因為在澎湖望安出生那日天清氣朗，可以遠眺到中央山脈玉山，所以名喚「玉山」。為了人如其名，以攀登玉山為職志，民國75、85、95、102年四度登玉山，前三次皆因下雪、颱風止步排雲山莊，第四次才攻頂成功，在玉山頂上拿著放大版的身分證留影。

56年前3月20日在澎湖一戶高姓人家，生了一個男嬰，高阿公站在望安遠眺台灣本島，中央山脈依稀可見，第一高峰玉山矗立其中，於是把孫子叫做「玉山」。

住在澎湖海邊的高玉山，沒有山，覺得山很神祕。小時候課本裡寫的都是山，看到「太陽下山」當時不解，因為看到的太陽都是從海邊升起、海面落下。

由於名喚「玉山」，高玉山對高聳的玉山一直存著嚮往。75年念台南師專時，第一次參加寒假救國團玉山登山隊，在排雲山莊碰到下大雪，積雪逾膝，裝備不是那麼足，在襪子外套一層塑膠袋、再穿一層襪子。但大雪視線不清攻頂不成，留下遺憾。

85年時，因為當時女朋友的妻子愛登山，兩人再次登玉山，結果在排雪山莊晚上碰到發布颱風警報，過夜後提早下山；下山時走錯路，遇到斷崖，涉險終於下山。第三次攀登玉山是95年，沒想到又下大雨登途不佳，未能攻頂，心裡非常遺憾，但想著山永遠在那裡，決心下次再來。

102年7月第四次跟同事一起攀登，終於成功，非常興奮。上山前他特別準備了一張彩色版的放大身分證，那天天氣非常好，上天終於聽到自己的願望，終於不負「高玉山」之名。站在玉山3952公尺的石碑旁，層巒疊翠，心境大開。下山後，他刻了一方印「曾登玉山絕頂人」紀念；同一年，他也考上了校長甄選，也攀上人生高峰。

高玉山國中是田徑隊，師專為桌球隊，現在則是打羽球健身，取得中華民國A級田徑裁判。喜歡文史的他，曾

任《澎湖縣望安鄉志》編輯撰稿委員、《高縣文史》主編。

百岳除了玉山之外，高玉山還登了雪山、北大武。對他來說，攀登不是在征服山，而是征服自己。