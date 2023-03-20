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台南三股國小新校舍啟用 外觀融入漁村意象

中央社／ 台南20日電
台南市七股區三股國小北棟校舍因老舊且耐震力不足拆除重建，新校舍20日啟用，建築外形設計納入在地早期漁村及鹽場意象。（台南市政府提供） 中央社
台南市七股區三股國小北棟校舍因老舊且耐震力不足拆除重建，新校舍20日啟用，建築外形設計納入在地早期漁村及鹽場意象。（台南市政府提供） 中央社

台南市七股區三股國小北棟校舍因老舊且耐震力不足拆除重建，今天由台南市長黃偉哲等人剪綵啟用，建築外形設計納入在地早期漁村及鹽場意象，呈現特殊校園風格。

黃偉哲在啟用儀式致詞表示，三股國小校舍重建是政府對教育的投資，因校舍太老舊，師生上課可能會精神不好，而且地震時也有危險性，因此重建老舊校舍是政府既定政策，重建後的新校舍非常漂亮，外觀具有在地特色，這是中央與地方共同協力成果。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，三股國小創設於民國39年，迄今已超過70年，北棟老舊校舍經鑑定耐震能力不足，市府辦理拆除重建，並透過建築師的巧思設計，打造環保、健康、省能、減廢的校園建築，未來將持續擴充各項教育資源與設備，為學子提供優質學習場域。

台南市教育局提供資料指出，三股國小北棟老舊校舍拆除重建工程共興建12間教室，包含普通教室、多功能視聽教室、課程討論室及行政辦公室等空間，建築外形設計納入在地早期漁村及鹽場意象，創造出有故事、可閱讀的校園建築風格。

台南

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