中山高中國中部行進管樂 睽違6年終在全國賽獲特優肯定

基隆市選拔22支隊伍參加全國學生音樂比賽，中山高中附設國中學生在行進管樂項目，獲得全國「特優」佳績。中山高中國中部推廣管樂28年，睽違6年後，再次獲得全國賽特優肯定，師生都非常開心。

基隆市去年11月間舉辦學生音樂比賽，選出22支隊伍參加全國賽。教育處今天說，全國賽3月1日到14日在台北市登場，基隆市隊伍共獲1項特優、18項優等及3項甲等。

中山高中附設國中的前身中山國中，1993年成立音樂團隊，起初是以女子室外管樂隊為主，後來演變為今日的行進管樂。中山管樂隊6年前參加全國賽獲得特優肯定。今年賽前團員們努力練習，再次獲得特優成績。

教育處說，行進管樂是中山高中的傳統，更是基隆的驕傲。學校為了推廣行進管樂，曾在108到110學年度申請藝術與美感深耕計畫，邀請小學生到學校觀賞表演，去年9月間也曾前往成功國中、安樂高中演出。