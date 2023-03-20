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中山高中國中部行進管樂 睽違6年終在全國賽獲特優肯定

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中山高中國中部學生參加全國學生音樂比賽，在行進管樂項目獲得「特優」佳績肯定。圖／基市教育處提供
基隆市中山高中國中部學生參加全國學生音樂比賽，在行進管樂項目獲得「特優」佳績肯定。圖／基市教育處提供

基隆市選拔22支隊伍參加全國學生音樂比賽，中山高中附設國中學生在行進管樂項目，獲得全國「特優」佳績。中山高中國中部推廣管樂28年，睽違6年後，再次獲得全國賽特優肯定，師生都非常開心。

基隆市去年11月間舉辦學生音樂比賽，選出22支隊伍參加全國賽。教育處今天說，全國賽3月1日到14日在台北市登場，基隆市隊伍共獲1項特優、18項優等及3項甲等。

中山高中附設國中的前身中山國中，1993年成立音樂團隊，起初是以女子室外管樂隊為主，後來演變為今日的行進管樂。中山管樂隊6年前參加全國賽獲得特優肯定。今年賽前團員們努力練習，再次獲得特優成績。

教育處說，行進管樂是中山高中的傳統，更是基隆的驕傲。學校為了推廣行進管樂，曾在108到110學年度申請藝術與美感深耕計畫，邀請小學生到學校觀賞表演，去年9月間也曾前往成功國中、安樂高中演出。

教育處長劉美蘭表示，全國學生音樂比賽團體組落幕後，個人項目即將接著登場，期待基隆市選手也能創下佳績。市府推動各項音樂教育及交流活動不遺餘力，除了舉辦音樂比賽，也會補助學校舉辦音樂展演活動及汰換樂器，提升學習音樂學習風氣。

基隆市中山高中國中部學生參加全國學生音樂比賽，在行進管樂項目獲得「特優」佳績肯定。圖／基市教育處提供
基隆市中山高中國中部學生參加全國學生音樂比賽，在行進管樂項目獲得「特優」佳績肯定。圖／基市教育處提供
基隆市中山高中國中部學生參加全國學生音樂比賽，在行進管樂項目獲得「特優」佳績肯定。圖／基市教育處提供
基隆市中山高中國中部學生參加全國學生音樂比賽，在行進管樂項目獲得「特優」佳績肯定。圖／基市教育處提供
基隆市中山高中國中部學生參加全國學生音樂比賽，在行進管樂項目獲得「特優」佳績肯定。圖／基市教育處提供
基隆市中山高中國中部學生參加全國學生音樂比賽，在行進管樂項目獲得「特優」佳績肯定。圖／基市教育處提供
基隆市中山高中國中部學生參加全國學生音樂比賽，在行進管樂項目獲得「特優」佳績肯定。圖／基市教育處提供
基隆市中山高中國中部學生參加全國學生音樂比賽，在行進管樂項目獲得「特優」佳績肯定。圖／基市教育處提供

基隆 小學 團隊

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