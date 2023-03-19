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長知識？小三作業「棚－木＋日」大人被考倒 網神解給出這字
一名網友分享家中就讀小學三年級小孩的作業，題目算式為「棚－木＋日」，要求小朋友猜出為哪一個字，卻讓他百思不得其解，直呼「被考倒了」，只好向網友們請益。
原PO日前於臉書粉絲社團「爆料公社」分享，總共6題的猜字謎，只見小孩順利回答出其中5題，唯獨1題始終沒有答案。
對此，網友們紛紛參與解題，「相」、「盟」、「明」等字都入列，甚至有人懷疑題目有誤，「我第一個反應是崩，可是上面是山才對」、「是不是少減一個月」；另外，也有網友們認為「日」字可以疊加在「月」字裡，「答案是朋，日可以重疊前面或者後面的月裡面」、「難道是『用』」。
不過若依算式解法，內行網友則指出該字正是「晶」的異體字，「我知道唸ㄐ一ㄥ，但我打不到字」、「有日日月、日月月、月月月三種（異體字）」、「小三就要學異體字，搞笑，走都還不會就要飛，現在課綱是怎麼了」。
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