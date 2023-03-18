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藝展童歡106永續未來任我遊 嘉義市大同國小歡慶106歲生日

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市大同國小歡慶106周年校慶，校友、退休老師返校團聚祝福。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小歡慶106周年校慶，校友、退休老師返校團聚祝福。圖／大同國小提供

嘉義市大同國小上午歡慶106周年校慶，學校規畫連串動態展演及靜態態成果展活動，副市長陳淑慧、議長陳姿妏、立委王美惠等各界來賓到場祝賀，校友、退休老師返校團聚祝福，師生熱情展演迎賓，場面熱鬧溫馨。

樂團演奏揭幕，接著二、四、六年級學生大會舞表演，展現熱情朝氣，壓軸表演幼兒園小朋友舞蹈，小手奮力敲打加油棒、小腳踩踏舞步，天真活潑，成為全場焦點，表揚服務滿30、20及10年教職員工、滿8年、4年家長會委員顧問，以及服務滿8年或達到400小時志工。

典禮結束，重頭戲「國際教育SDGs課程園遊會」，結合聯合國永續發展目標（SDGs）17項核心目標議題，規畫課程及宣導闖關，下午趣味競賽，學習成果展結合各領域，展現具有班級師生特色的學習成果。

活動包括管樂團表演、趣味競賽、國際教育SDGs課程園遊會、學習成果展、「閱讀Show」小書創作展、「真心畫語」學生美展，與雲林東南國中「當我們同在藝起」作品聯展、裝置藝術展，展現學校亮點，點燃全校師生活力，為百年大同繼續邁向未來，永續發展。

校長盧淑娟說，大同欣逢創校106周年，站在百年輝煌歷史根基開創新局，結合校本課程、國際教育、數位科技與自主學習，安排連串多元課程活動，展現亮點與特色，讓美感學校的強大能量被看見！

陳淑慧表示，大同是嘉市藝術與人文中心學校，藝術及語文領域深耕多年，表現出眾，各項成績卓越，近年積極發展國際教育，開拓學生學習版圖視野，積極推動數位學習課程，蟬聯教育部適性教學核心學校。

嘉義市大同國小上午歡慶106周年校慶，學校規畫連串動態展演及靜態態成果展活動。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小上午歡慶106周年校慶，學校規畫連串動態展演及靜態態成果展活動。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小上午歡慶106周年校慶，二、四、六年級學生大會舞表演，展現熱情朝氣。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小上午歡慶106周年校慶，二、四、六年級學生大會舞表演，展現熱情朝氣。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小上午歡慶106周年校慶，學校規畫連串動態展演及靜態態成果展活動。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小上午歡慶106周年校慶，學校規畫連串動態展演及靜態態成果展活動。圖／大同國小提供

樂團 王美惠 嘉義

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