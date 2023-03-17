全校都換觸控大屏黑板 汐止白雲國小上課更多元

汐止區白雲國小這幾年都是額滿學校，為了讓孩子們學習環境更好，新北市議員張錦豪協助補助經費，讓學校更換觸控大屏黑板，目前一到六年級的教室全都更新完畢，不但揮別粉筆灰，還能連接網路，就像大型的平板一樣，讓老師教學、還有學生學習都更豐富多元。

白雲國小校長洪國維說，新的教學設備會帶給學生更多學習上的便利，所以，每個班級都設置了觸控大屏，這對老師教學也好、還是學生在學習時的及時回饋，連接上網的速度、螢幕解淅度等等都比傳統的教具好很多，這陣子觀察，學生在學習還有老師在教學都有很大的成效展現，很感謝議員張錦豪及市府教育局的補助，讓學校每個班級都能有觸控大屏可以使用。

新北市議員張錦豪指出，白雲國小總共有18個班級，目前有補助白雲國小全校將傳統黑板汰換，全都換成觸控大屏，除了可以上網以外，學生也能在上頭作畫跟老師做互動交流，也能提升學生上學的興趣，啟發他們多元學習。也希望從白雲國小開始，希望汐止各個學校的大屏也能建置的更完善，讓學生們都能享受到充分的資源，所以，去年補助了白雲國小180萬建置觸控大屏，未來也將繼續推廣到其他學校。