快訊

130元車資收150元！高雄乘客火了 反被運匠打成熊貓眼

買屋諜對諜 看到低首付別衝動 從舊建案找便宜

普亭被通緝！克里姆林宮痛批國際刑事法院：離譜無法接受

全校都換觸控大屏黑板 汐止白雲國小上課更多元

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區白雲國小全校教室都更換觸控大屏黑板，讓老師教學、還有學生學習都更豐富多元。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區白雲國小全校教室都更換觸控大屏黑板，讓老師教學、還有學生學習都更豐富多元。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區白雲國小這幾年都是額滿學校，為了讓孩子們學習環境更好，新北市議員張錦豪協助補助經費，讓學校更換觸控大屏黑板，目前一到六年級的教室全都更新完畢，不但揮別粉筆灰，還能連接網路，就像大型的平板一樣，讓老師教學、還有學生學習都更豐富多元。

白雲國小校長洪國維說，新的教學設備會帶給學生更多學習上的便利，所以，每個班級都設置了觸控大屏，這對老師教學也好、還是學生在學習時的及時回饋，連接上網的速度、螢幕解淅度等等都比傳統的教具好很多，這陣子觀察，學生在學習還有老師在教學都有很大的成效展現，很感謝議員張錦豪及市府教育局的補助，讓學校每個班級都能有觸控大屏可以使用。

新北市議員張錦豪指出，白雲國小總共有18個班級，目前有補助白雲國小全校將傳統黑板汰換，全都換成觸控大屏，除了可以上網以外，學生也能在上頭作畫跟老師做互動交流，也能提升學生上學的興趣，啟發他們多元學習。也希望從白雲國小開始，希望汐止各個學校的大屏也能建置的更完善，讓學生們都能享受到充分的資源，所以，去年補助了白雲國小180萬建置觸控大屏，未來也將繼續推廣到其他學校。

議員 汐止

延伸閱讀

汐止機車騎上人行道危險 將墊高保行人安全

汐止白雲國小禮堂滲水木座毀損 會勘將整修改善

過馬路車多危險 汐止基河自行車道斷點要改善

贏補選添挑戰大位底氣 綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

相關新聞

雲縣斗六石榴國中轉型科技導向

雲林縣斗六石榴國中8月將轉型公辦科技實驗國中，除以科技課程為導向，在正規課程外，特別加強雙語課程，協助學生與國際接軌，未...

全校都換觸控大屏黑板 汐止白雲國小上課更多元

汐止區白雲國小這幾年都是額滿學校，為了讓孩子們學習環境更好，新北市議員張錦豪協助補助經費，讓學校更換觸控大屏黑板，目前一到六年級的教室全都更新完畢，不但揮別粉筆灰，還能連接網路，就像大型的平板一樣，讓老師教學、還有學生學習都更豐富多元。

中正國小歡慶創校108年 校慶結合家長參觀日親子增互動

金門學生數最多的中正國小今天舉辦創校108週年校慶活動，校方特別安排一系列的精彩表演，今年的校慶特別結合家長參觀教學日，...

嘉義新港藝高迎美國姊妹校師生抵台 進行在地文化交流

嘉義新港藝術高中迎接美國伊利諾州Academy High及STM兩所中學12名師生入住校園，3月12日起進行2天2夜在地...

魔鬼訓練 林內國中舞出全國獎

雲林縣林內國中位處偏遠地區，全校學生也僅165人，教育資源不比都會充足，校方10年前成立舞蹈社，聘請專業師資圓孩子的夢，...

力拚轉型 嘉義宏仁女中打造綠園區

天主教嘉義教區經營的宏仁女中，因財務狀況不佳，遭教育部列為專案輔導學校，董事會力挺學校擺脫專輔，挹注8500萬元償債改善...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦