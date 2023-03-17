海大博覽會3千職缺媒合千人 海運、科技百萬年薪誘人
國立台灣海洋大學昨辦校園徵才博覽會，學生與企業面對面交流，提供超過70家公司與機構近3000個職缺，許多學生當場投遞履歷、直接面試，初步媒合超過1200人，早一步敲開職場大門。其中以海運、科技業待遇最優，釋出多項年薪破百萬職缺。
海大實習暨就業輔導組邀請多家知名廠商，到海大為學生提供國際化、多元就業的選擇，其中以海運、科技業待遇最優，釋出多項年薪破百萬職缺，工程、造船、航空、物流、生技及食品等企業也都開出優渥福利。另外，也針對非應屆畢業生釋出不少實習名額，提前預約人才。海大的外籍生也把握機會了解不同的公司，是一個規畫未來在台工作的好機會。
校長許泰文校表示，人才的培育與發展一直是海大重視的目標，在各專業領域中培育高階管理人才，接軌產業需求，以海洋為主體，但不以海洋為限，希望同學們都可以找到最適當的工作，為自己職涯做出良好規畫。
3月底還有多場校園徵才說明會，有長榮海運、萬海航運、陽明海運及中鼎工程等知名企業。
教務長呂明偉說，海大承辦校園徵才博覽會多年，除降低學生對職場的認知落差，並讓學生在畢業前多了解各產業的不同職缺需求，同時也協助企業招募到海大培育的各領域專業人才。
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