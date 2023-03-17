水里某國小27學童染頭蝨 投藥治療持續好轉

水里鄉一所國小日前進行健康檢查，發現有學童感染頭蝨，校護立即全校檢查，發現共27名學童感染，通報衛生單位投藥治療，目前療效不錯，也無新增個案，療程將於22日前結束。

南投縣政府教育處今天表示，水里鄉一所國小護理師6日主動為學童健康檢查，發現四年級2名學童感染頭蝨，於是進行全校檢查，再發現一年級2人、二年級2人、三年級1人、四年級2人、六年級18人感染頭蝨，個案以女生居多，男生僅3人，立即聯繫衛生所處置。

教育處指出，透過醫護專業指導，已進行投藥治療並製發衛生宣導通知單，提醒家長注意及協助學童清潔衛生，感染學童2週療程將於3月20日至22日陸續結束，目前學童治療效果不錯，染頭蝨者經投藥洗頭清潔後，狀況都有改善，目前也沒再發現新增個案。

教育處表示，治療期間不定期檢查狀況，盼完成投藥療程後可完全根治，學校將持續監測頭蝨控制情形；感謝學校護理師透過健康衛生檢查機警發現頭蝨感染個案並處置，同時完成全校各年級學童全面檢查及通報。

根據衛生福利部疾病管制署網站資訊，頭蝨只寄生人類並以血液為食，遍布全世界，團體生活如學校較容易發生頭蝨傳染事件，其中3歲至13歲孩童可能較常感染頭蝨，且女生感染比例較高，原因可能為遊戲時與感染者的頭對頭近距離接觸，或與感染者共用梳子。

有關臨床症狀，疾管署指出，初次感染或輕微感染時可能沒有症狀；頭蝨叮咬後可能引起過敏反應，最常見症狀為頭皮發癢，可能造成睡不安穩或失眠，有時因頭皮發癢而抓傷頭皮引起疼痛，並導致細菌感染。

疾管署表示，首次感染頭蝨約4週至6週才會出現發癢症狀，感染者身上頭蝨與蟲卵全部清除前，皆具有傳染力；預防方法包含避免與他人有頭對頭、頭髮對頭髮近距離接觸、避免與他人共用梳子、髮飾及衣物。

以及避免接觸感染者使用過的枕頭、床鋪、地毯、絨毛玩偶等，並建議感染者家人及親密接觸者都應接受檢查，若發現感染頭蝨必須同時接受治療，以避免互相傳染；一般人皆有感受性，都有可能感染，且若未正確預防，可能再次感染。