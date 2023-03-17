快訊

站上五日線！台股漲231點收15,452點 台積電漲13元收518元

得知媳婦繼承土地 婆婆提一要求引爆眾人怒火：臉皮真厚

台大高材生變投共軍官 當年他「抱著籃球」游到對岸

水里某國小27學童染頭蝨 投藥治療持續好轉

中央社／ 南投縣17日電

水里鄉一所國小日前進行健康檢查，發現有學童感染頭蝨，校護立即全校檢查，發現共27名學童感染，通報衛生單位投藥治療，目前療效不錯，也無新增個案，療程將於22日前結束。

南投縣政府教育處今天表示，水里鄉一所國小護理師6日主動為學童健康檢查，發現四年級2名學童感染頭蝨，於是進行全校檢查，再發現一年級2人、二年級2人、三年級1人、四年級2人、六年級18人感染頭蝨，個案以女生居多，男生僅3人，立即聯繫衛生所處置。

教育處指出，透過醫護專業指導，已進行投藥治療並製發衛生宣導通知單，提醒家長注意及協助學童清潔衛生，感染學童2週療程將於3月20日至22日陸續結束，目前學童治療效果不錯，染頭蝨者經投藥洗頭清潔後，狀況都有改善，目前也沒再發現新增個案。

教育處表示，治療期間不定期檢查狀況，盼完成投藥療程後可完全根治，學校將持續監測頭蝨控制情形；感謝學校護理師透過健康衛生檢查機警發現頭蝨感染個案並處置，同時完成全校各年級學童全面檢查及通報。

根據衛生福利部疾病管制署網站資訊，頭蝨只寄生人類並以血液為食，遍布全世界，團體生活如學校較容易發生頭蝨傳染事件，其中3歲至13歲孩童可能較常感染頭蝨，且女生感染比例較高，原因可能為遊戲時與感染者的頭對頭近距離接觸，或與感染者共用梳子。

有關臨床症狀，疾管署指出，初次感染或輕微感染時可能沒有症狀；頭蝨叮咬後可能引起過敏反應，最常見症狀為頭皮發癢，可能造成睡不安穩或失眠，有時因頭皮發癢而抓傷頭皮引起疼痛，並導致細菌感染。

疾管署表示，首次感染頭蝨約4週至6週才會出現發癢症狀，感染者身上頭蝨與蟲卵全部清除前，皆具有傳染力；預防方法包含避免與他人有頭對頭、頭髮對頭髮近距離接觸、避免與他人共用梳子、髮飾及衣物。

以及避免接觸感染者使用過的枕頭、床鋪、地毯、絨毛玩偶等，並建議感染者家人及親密接觸者都應接受檢查，若發現感染頭蝨必須同時接受治療，以避免互相傳染；一般人皆有感受性，都有可能感染，且若未正確預防，可能再次感染。

衛生所 女生 護理師

延伸閱讀

南投偏鄉緊急救護跨大步 水里急診救護站啟動夜間急診

南投水里設急診救護站 夜間守護居民與遊客

師鐸獎校長涉延宕性平 校長虛心接受、為偏鄉教育挺住

影／新冠變異株BA.2.75持續稱霸 國內首次驗出兩例本土XBB.1.5

相關新聞

魔鬼訓練 林內國中舞出全國獎

雲林縣林內國中位處偏遠地區，全校學生也僅165人，教育資源不比都會充足，校方10年前成立舞蹈社，聘請專業師資圓孩子的夢，...

力拚轉型 嘉義宏仁女中打造綠園區

天主教嘉義教區經營的宏仁女中，因財務狀況不佳，遭教育部列為專案輔導學校，董事會力挺學校擺脫專輔，挹注8500萬元償債改善...

台南校園廁所大改造 學生如廁不卻步

台南市校園廁所大改造已持續4年多，投入1億1千多萬元，今年再獲教育部國教署補助10校老舊廁所整建經費共計近3300萬元，...

羅東高中推動雙語教育 與美國聖路易大學高中結姊妹校

宜蘭羅東高中今天與美國聖路易大學高中（St. Louis University High School）簽署姊妹校合約，...

讀貴族學校前途無量？他問「和一般學校差在哪」 網曝這點不容小覷

貴族學校不外乎主打雙語教育、國際化的私立學校，即使學費較為昂貴，但教學設備完善和良好的師資，讓貴族學校受到許多家長青睞。不過一位網友便以「讀貴族學校跟一般學校差在哪？」在PTT上發文，引起討論。不少網友紛紛指出，除了原PO提到的師資和留學機會以外，「人脈」和「環境」也十分重要。

海大博覽會3千職缺媒合千人 海運、科技百萬年薪誘人

國立台灣海洋大學昨辦校園徵才博覽會，學生與企業面對面交流，提供超過70家公司與機構近3000個職缺，許多學生當場投遞履歷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦