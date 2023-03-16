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讀貴族學校前途無量？他問「和一般學校差在哪」 網曝這點不容小覷

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友好奇發問「讀貴族學校跟一般學校差在哪」，眾人紛紛指出，「人脈」和「環境」十分重要。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友好奇發問「讀貴族學校跟一般學校差在哪」，眾人紛紛指出，「人脈」和「環境」十分重要。情境示意圖。圖／Ingimage

貴族學校不外乎主打雙語教育、國際化的私立學校，即使學費較為昂貴，但教學設備完善和良好的師資，讓貴族學校受到許多家長青睞。不過一位網友便以「讀貴族學校跟一般學校差在哪？」在PTT上發文，引起討論。不少網友紛紛指出，除了原PO提到的師資和留學機會以外，「人脈」和「環境」也十分重要。

一位網友在PTT上發文，指出台灣各縣市大多都有私立學校，但貴族學校和一般學校有什麼差別讓他備感疑惑。原PO不解的表示，就讀貴族學校除了外語師資和出國留學和比較為有利之外，到底差在哪裡？同時他也向網友喊話：「有沒有貴族學校畢業鄉民分享一下，像讀維多利亞這種名校的日子都怎麼過，人生未來飛黃騰達、前途無量嗎」？

這篇文章在PTT上引發討論，網友紛紛指出，除了原PO提到的師資和留學機會以外，在貴族學校建立的「人脈」，以及同儕營造出的「環境」不容小覷，「人脈社交能力跟見聞」、「從小培養人脈的概念」、「躺平搞不好可以靠朋友」、「龍交龍，鳳配鳳，不是沒道理」、「人脈…富人跟富人，窮人跟窮人，這就是階級差異」、「貴族學校重點在培養人脈」、「差在同學吧，一般公立學校一堆8+9」、「就放牛班跟升學班一樣，但是霸凌還是會有」、「環境，篩選掉沒水準的同學」、「不保證沒有霸凌事件，但一定能遠離8+9」、「一般公立學校只能等考高中有一波篩選」。

不過有網友提到，不論家境，進入貴族學校就讀，光是同儕之間在討論關注的事，就會影響到孩子的成長，不過和一般學校相比，「不好待是真的」。

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