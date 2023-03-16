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史博館8萬片綠瓦「回家紀」 首度曝光屋頂吉祥物秘辛

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
史博館製作「回家紀（屋瓦篇）」紀錄片，紀錄近8萬片綠色屋瓦「修舊如舊」的精彩過程，也對台灣屋瓦匠師的職人精神致上敬意。圖／取自「回家紀（屋瓦篇）」
史博館製作「回家紀（屋瓦篇）」紀錄片，紀錄近8萬片綠色屋瓦「修舊如舊」的精彩過程，也對台灣屋瓦匠師的職人精神致上敬意。圖／取自「回家紀（屋瓦篇）」

「折騰了這麼多年，終於看到它露出我們印象中史博館的臉，非常感動。」國立歷史博物館自2018年起閉館整建，預計年底重新開幕。擁有近70年歷史的史博館以「紅牆綠瓦」聞名，新館舍仍維持此一意象，使用的7萬8570片瓦片中，其中6753片採原館舍舊瓦片，象徵新與舊的傳承及融合。

史博館今天舉辦「回家紀（屋瓦篇）」紀錄片首映會，紀錄五年來這近八萬片綠色屋瓦「修舊如舊」的精彩過程，也對台灣屋瓦匠師的職人精神致上敬意。

史博館表示，史博館是宮殿式的歇山重檐式屋頂，有一道優美的曲線，在這次修復工程中，屋頂是一個非常重要且艱鉅挑戰的項目。史博館把拆卸下來的屋瓦，透過民間專業團隊的技術，保留青瓦最具藝術性的壓花工藝，運用水切與電腦CNC洗刻，轉換為勳章擺飾紀念贈品，不僅延續原本瓦當遮風避雨的功能，更成為趨吉避凶的現代藝品，象徵新與舊的傳承與融合。

參與史博館修復的瓦匠師北港師林榮祥去年辭世，孫女林瑄慧代表出席。她表示，阿公告訴她，「做屋瓦冬天很冷、夏天很熱；心情如果鬱悶、作起來更是不順。」他也跟孫女分享作為屋瓦師這一輩子的生活哲學，「複雜的事簡單做、簡單的事重複做、重複的事用心做。」匠師王榮貴表示，此次使用的瓦片有30多種，是他職業生涯中處理過最複雜的一次。

影片也透露史博館屋頂「吉祥物」的秘辛。明清時期建築屋頂的正脊兩端的裝飾稱為「正吻」。史博館屋頂的「正吻」有龍和魚尾巴，為了怕魚跑掉，旁邊還放了「劍把」。王榮貴表示，傳統建築屋頂的建築物多半跟滅火的「水」有關，龍形魚尾寓意激浪降雨，消滅火災。

文化部長史哲高中時念史博館對面的建中。他笑稱，「小時候在那邊看了3年，也沒有像今天看了5分鐘這麼感動。」他認為，「歷史是一個脈絡的總和」，一點一滴的脈絡透過影像、各式各樣新的科技手法讓大家看到，「這是史博館作為歷史場域最重要的工作。」如果沒有脈絡，「我們怎會知道我們所看到的那一瞬間的珍貴；沒有歷史，我們如何成為一個民族、一個國家，無史不成國。」

「工藝的偉大其實是透過人的力量而產生的藝術成就。」史哲表示，過去常講重視工藝，其實只重視「藝」、沒有重視「工」。這一次史博館對匠師的重視令人期待，更期待史博館的如期開館。史哲將拆卸屋瓦轉化設計的紀念贈品，頒發給此次修復工程的團隊夥伴，感謝他們對於文化傳承的付出。

史博館館長梁永斐表示，2019年5月1日史博館在光點台北舉辦「《離家紀》館藏文物整飭移藏紀錄片首映會及座談」，影片記錄了因為休館整建，館藏文物必須移藏至北、中、南。此次選定同一地點舉辦「《回家紀（屋瓦篇）‧《Colors in NMH》》影片首映會」，代表史博館承先啟後的意義。

●影片連結：《回家紀〈屋瓦篇〉》： https://imedia.culture.tw/channel/nmh/zh_tw/media/136663 ；《Colors in NMH》： https://imedia.culture.tw/channel/nmh/zh_tw/media/136662

史博館「回家紀（屋瓦篇）」紀錄片透露吉祥物的秘辛。明清時期建築屋頂的正脊兩端的裝飾稱為「正吻」。史博館屋頂的「正吻」有龍和魚尾巴，為了怕魚跑掉，旁邊還放了「劍把」。圖／取自「回家紀（屋瓦篇）」
史博館「回家紀（屋瓦篇）」紀錄片透露吉祥物的秘辛。明清時期建築屋頂的正脊兩端的裝飾稱為「正吻」。史博館屋頂的「正吻」有龍和魚尾巴，為了怕魚跑掉，旁邊還放了「劍把」。圖／取自「回家紀（屋瓦篇）」
史博館舉辦「回家紀（屋瓦篇）」紀錄片首映會，紀錄近八萬片綠色屋瓦「修舊如舊」的精彩過程，也對台灣屋瓦匠師的職人精神致上敬意。圖／史博館提供
史博館舉辦「回家紀（屋瓦篇）」紀錄片首映會，紀錄近八萬片綠色屋瓦「修舊如舊」的精彩過程，也對台灣屋瓦匠師的職人精神致上敬意。圖／史博館提供

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