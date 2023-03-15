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雲林偏鄉71名孩子北上畢旅 台北履保協會贊助旅費圓夢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
口湖鄉3校師生來到台北101參觀，接著搭電梯直達觀景台俯瞰台北景致。圖／履保協會提供
口湖鄉3校師生來到台北101參觀，接著搭電梯直達觀景台俯瞰台北景致。圖／履保協會提供

畢業旅行是成長的難忘回憶，有些偏鄉學童會因家庭經濟因素而無法參加，台北市短期補習班履保協會今年發起暖心活動，特別規劃3天2夜行程，費用全免，只為讓雲林縣口湖鄉3校71名畢業生圓夢。不少孩子沒到過台北，這次難得有機會北上都很感謝，也希望將來長大要回饋社會，讓愛的循環延續下去。

履保協會成立於2018年，致力於促進補習教育業的教育品質，保障補習教育消費者的權益，會員現有逾600家業者，遍及台北、新北，今年首度發起「送愛到偏鄉畢旅圓夢」活動，3月8日至10日帶領雲林縣口湖鄉3間國小71名畢業生，北上3天2夜畢業旅行。

該趟畢旅前進台北101觀景台、中正紀念堂、貓空搭纜車、木柵動物園、士林夜市及六福村；參與的崇文國小16名、下崙國小22名、文光國小33名畢業生，加上隨行師長11名與履保協會2位，84人所需費用門票、食宿與2輛遊覽車所費36萬多元，全由協會無償贊助。

履保協會理事長林欽雄談到與口湖鄉孩子的緣分，起因於1月曾與協會理事的雲林朋友聊及偏鄉孩子來台北不容易，協會秉持「取之於社會，用之於社會」的心，決定幫他們圓夢，將台北代表性景點安排進畢旅行程，還事先場勘，籌備期約1個月。

學生們手寫卡片表達謝意，有人提到這是他第一次去台北，其他人則說，到台北畢業旅行是一個遙不可及的夢想，謝謝履保協會圓夢。孩子們感謝協會慷慨解囊，用心規劃充實又吸引人的行程，讓他們這群很少到台北的偏鄉小孩，能感受首善之都台北的繁榮與進步，未來有能力時，要成為犧牲、奉獻、關懷幫助弱勢的好人，延續愛的循環。

3校總領隊的崇文國小主任丁惠玲感謝履保協會的促成，學校老師也準備許多學習單給孩子，更這趟旅程更加有意義，對於小朋友可說是永生難忘。尤其崇文國小全校僅50人是小校，每年畢旅考量人數與經費，形式都是全校一日遊，前兩年又因疫情取消，這是校內首次帶學生3天2夜遠行。

「一開始大家都很驚訝，真的全部免費嗎？ 」丁惠玲表示，口湖鄉臨海屬偏鄉，有些弱勢家庭的孩子，因為單親或爸媽出外工作、跟著爺奶生活，家人不太有機會帶他們旅遊，更何況是到台北101、貓空坐纜車和六福村，直言真的是有城鄉差距，也期勉71名孩子長大且有能力時，一定要回饋社會。

林欽雄說，協會將持續舉辦「送愛到偏鄉畢旅圓夢」活動，也會規劃讓學生透過協助導師整理書信、打掃等工作，取得一定時數來參加畢旅，讓他們學習並非「不勞而獲」，如此才有意義。

台北市短期補習班履保協會今年發起「送愛到偏鄉畢旅圓夢」暖心活動，規劃3天2夜行程，費用全免，只為讓雲林縣口湖鄉3校71名畢業生圓夢。圖／履保協會提供
台北市短期補習班履保協會今年發起「送愛到偏鄉畢旅圓夢」暖心活動，規劃3天2夜行程，費用全免，只為讓雲林縣口湖鄉3校71名畢業生圓夢。圖／履保協會提供
雲林偏鄉孩子有些沒來過台北，直言到台北畢業旅行是遙不可及的夢想，如今圓夢真的滿心感謝。圖／履保協會提供
雲林偏鄉孩子有些沒來過台北，直言到台北畢業旅行是遙不可及的夢想，如今圓夢真的滿心感謝。圖／履保協會提供
校方與孩子對於履保協會的付出表達感謝。圖／履保協會提供
校方與孩子對於履保協會的付出表達感謝。圖／履保協會提供
該趟畢旅前進台北101觀景台、中正紀念堂、國父紀念館等地。圖／履保協會提供
該趟畢旅前進台北101觀景台、中正紀念堂、國父紀念館等地。圖／履保協會提供

口湖鄉 偏鄉 補習

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