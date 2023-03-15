齊頌99校慶、敬老久久 家齊高中今多背1公斤旅行兼敬老

台南市「三好校園」家齊高中長期推動並實踐「說好話、做好事、存好心」，響應多1公斤的行善旅行理念已12年，校長陳韻如今帶學生展開3天的校外教育旅行，今天上午送生活物資至華山基金會水里愛心天使站，學生演唱「板橋查某」，把歡樂送給獨居長輩。

校長陳韻如今天帶領430多名學生教育旅行，配合即將到來的99年校慶活動，募款、送愛來傳遞全校師生的愛與關懷。除了捐款送生活物資至華山基金會水里愛心天使站，高二合唱團也演唱比賽歌曲「板橋查某」。將歡樂的歌聲傳頌愛心站，將歡樂、關懷送給獨居長輩，也激起長輩們的赤子之心，讓長輩們開心的手舞足蹈倍感溫馨。

陳韻如說，家齊高中99年校慶系列活動「齊頌99、樂活躍動、健康久久」將校內優異社團表演帶到中部、以鄉土歌謠傳送關懷與愛心，帶給在地弱勢長輩「歡樂99、健康久久」。多年來家齊與華山基金會等慈善機構結下善緣，學生們「動感久久、齊愛99」。家齊高中合唱團近日在老師李侑諭指導下，參加全國師生鄉土歌謠比賽榮獲優等佳績，將於18日參加全國決賽。學生唱頌鄉土歌謠，敬老、娛老，送愛、送關懷，讓教育旅行更具意義。

來自丹麥的ICYE國際志工Nicklas至家齊高中服務已2周，以英文與同學分享交流丹麥教育、文化傳統、刻板印象等議題，擔任行動圖書館，先後也參與高一公民訓練活動，此次教育旅行更安排與語言實驗班學生同車互動，體驗台灣文化與美食，並在旅程中參與行善，關懷獨居長輩，Nicklas指此行豐富了他的人生經驗，內心滿滿感動。