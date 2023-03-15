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手球隊苦練取得世界賽參賽權 隊員多清寒 籌募出國經費

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市中崙國中女子手球隊勇奪111年中華奧會100周年全國手球錦標賽女子組16歲組冠軍，取得今年8月代表台灣參加在匈牙利舉行的世界女子青少年球錦標賽。圖／中崙國中提供
高雄市中崙國中女子手球隊勇奪111年中華奧會100周年全國手球錦標賽女子組16歲組冠軍，取得今年8月代表台灣參加在匈牙利舉行的世界女子青少年球錦標賽。圖／中崙國中提供

高雄市中崙國中女子手球隊，首次參賽就勇奪111年中華奧會100周年全國手球錦標賽女子組16歲組冠軍，取得今年8月代表台灣參加在匈牙利舉行的世界女子青少年球錦標賽。但因球員們大多家境不佳，學校最近積極募款，也盼熱心人士伸出援手，讓青少年隊員們能一圓為國爭光的夢想。

中崙國中女子手球隊教練許麗萍說，球隊贏球完全靠苦練，球員們為了奪牌，上課以外的時間都在練習，幾乎沒有什麼休息的時間。隊中12位女生球員，大多來自隔代教養與原住民家庭學生，她們對手球運動充滿熱情，也將奪牌定為努力的目標，所以不停練習，靠著堅持與不放棄才能在這次全國比賽中，一路過關斬將取得勝利。

校長王文霖表示，中崙國中女子手球隊展現出攻守俱佳技巧，去年11月9日至15日初試啼聲組隊參與111年中華奧會100周年紀念全國手球錦標賽，就以3戰皆捷，勇奪女子組16歲組冠軍，成為國內相當被看好的女子手球隊，也取得代表國家參加於今年8月14日至18日在匈牙利舉行的世界女子青少年球錦標賽。

王文霖說，對全體隊員們來說，出國比賽為國爭光是一個苦練許久夢想成真的機會，但隊員都面臨缺乏出國比賽的經費，她們大多家境不佳，無力支付出國參賽費用。平日練習與比賽大部分的開支，都是由球隊成員、家長自己支付，為協助球員們出國參賽為國爭光，學校除了積極進行募款，也需要更多人的幫助。

8月代表國內赴匈牙利參與世界女子青少年球錦標賽，王文霖說，學校尋求各種管道找經費，目前尚缺少100萬元經費，對學校與參賽學生家庭都是一個巨大的負擔，希望外界能幫忙，不管金額多寡，都會讓隊員們與家庭感受到溫暖。

高雄市中崙國中女子手球隊勇奪111年中華奧會100周年全國手球錦標賽女子組16歲組冠軍，取得今年8月代表台灣參加在匈牙利舉行的世界女子青少年球錦標賽。圖／中崙國中提供
高雄市中崙國中女子手球隊勇奪111年中華奧會100周年全國手球錦標賽女子組16歲組冠軍，取得今年8月代表台灣參加在匈牙利舉行的世界女子青少年球錦標賽。圖／中崙國中提供
高雄市中崙國中女子手球隊勇奪111年中華奧會100周年全國手球錦標賽女子組16歲組冠軍，取得今年8月代表台灣參加在匈牙利舉行的世界女子青少年球錦標賽。圖／中崙國中提供
高雄市中崙國中女子手球隊勇奪111年中華奧會100周年全國手球錦標賽女子組16歲組冠軍，取得今年8月代表台灣參加在匈牙利舉行的世界女子青少年球錦標賽。圖／中崙國中提供

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