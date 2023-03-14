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營養午餐600元撐不住 雲林鎮西、安慶國小釀漲價

中央社／ 雲林縣14日電

雲林縣鎮西國小和安慶國小營養午餐僅600元，最近豬肉和雞蛋等食材漲價，有意調漲；雲林縣府說，物價上漲為全台問題，會向國教署反映，盼通盤檢討，讓學生吃得營養又豐富。

鎮西國小校長陳嘉銘今天告訴中央社記者，全校有950名師生，每月收取新台幣600元營養午餐費，已經凍漲7年，不過近年來豬肉和雞蛋等食材價格漲價，學校有意調漲100元。

陳嘉銘表示，豬肉拍賣價格已創歷史新高，每公斤突破90元，另外還有雞蛋、雞肉價格和人事成本都漲價，考量營養午餐食材問題，已經發漲價調查表給家長，預計112學年度調整營養午餐價格，每月收700元。

安慶國小校長林俊逸指出，學校營養午餐600元維持10多年，近年來供應廠商反映不敷成本，近日召開午餐供應委員會，有意調200元。

雲林縣教育處說，雲林縣國中小共有185所，其中125所加入中央廚房、食材聯合採購，學生自付每餐約30元，符合3章1Q採購再補助約10元，其餘不足餐費由教育部補助至62元，另還有台塑企業加碼7.1元，食材費總計69.1元，不只有3菜1湯，也有點心或雙主食，讓學生吃得營養又豐富。

教育處指出，雲林縣國中小營養午餐收費介於600元到850元間，物價漲價屬於全台問題，會向國教署反映，盼通盤檢討，讓學生吃得營養又豐富。

不過有團膳業者表示，目前的營養午餐價格真的很難採買，而且雞肉和豬肉價格短時間內不會回跌，也許現在還可以買到雞腿或棒棒腿，但之後可能連雞翅都買不到，要以其他肉品替代。

雲林縣家長會長協會輔導理事長留偉峰說，有加入中央廚房和聯合採購的學校，營養午餐採購充沛，但是未加入的部分學校確實經營困難，有調漲的必要性，價格要合理。

營養午餐 漲價

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