快訊

藍軍大和解！「他」出手協調籲團結 鍾東錦撤回對國民黨之訴

嗨翻！長榮海運加發「年中獎金」 每位員工可領62萬元員工酬勞

工作壓力太大？多將領健康亮紅燈 海軍最年輕中將因病調職

汐止白雲國小禮堂滲水木座毀損 會勘將整修改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
白雲國小禮堂滲水問題，一些木座都已經毀損了，市議員張錦豪要求儘快整修改善。 圖／觀天下有線電視提供
白雲國小禮堂滲水問題，一些木座都已經毀損了，市議員張錦豪要求儘快整修改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區白雲國小發展特色小學有成，這幾年都是額滿學校，不過，一直以來禮堂太小，再加上滲水問題，一些木座都已經毀損了，造成下雨天室內活動空間不夠，所以，今(14)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求儘快整修改善。

汐止區白雲國小校長洪國維說，白雲國小是額滿學校，活動空間相對有限，所以，都將空間做最大利用，因此，禮堂不止是畢業典禮或是重大集會在使用，體育課也會使用，但汐止地區潮濕多雨，所以，禮堂有滲水狀況甚至一些木座都已經毀損了，希望藉由這次機會，可以運用一些經費的補助，讓學校有多功能使用空間，讓孩子在集會在運動的時候，有一個更舒適便利的學習空間。

新北市議員張錦豪表示，白雲國小已經有74年的歷史了，禮堂也在長久使用下發現有滲水的狀況，而禮堂不是只用在朝會、畢業典禮等等，有時還會做為雨天上體育課使用，今天找市府教育局過來看像是天花板及四個角落都有滲水狀況。

張錦豪指出，打算做重新的修繕以外，還有希望未來能做嶄新的規劃，目前會先解決滲水部分，教育局有承諾近期內估價報上去後，就會進行修繕，另外，未來是不是空調或是天花板、舞台的部分做重新規劃，這部分會等修繕完再來規劃。

汐止 張錦豪

延伸閱讀

臉書社團汐止聯盟擴大服務 法律諮詢受歡迎

過馬路車多危險 汐止基河自行車道斷點要改善

謝國樑嗆吞53億門都沒有 賴品妤：雙手一攤耍賴太兒戲

贏補選添挑戰大位底氣 綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

相關新聞

FRC機器人賽 嘉義竹崎、永慶高中組隊前往夏威夷參賽

嘉義縣竹崎高中與永慶高中兩校20名學生，組成2023FRC機器人競賽嘉義縣代表隊，將於本月20日前往夏威夷，參加22至2...

北海岸說故事比賽登場 讓孩子自信站上舞台發光

連續第3年舉辦的「新北市北海岸國小說故事比賽」於石門國小歡喜登場，今年參賽人數更突破以往，合計有北海岸10所國小73名學生參與。不僅提供偏鄉地區學生課業學習以外，另一個展現自我的舞台，更是一個親子共讀好書，也讓孩子更有自信，站上舞台發光。

汐止白雲國小禮堂滲水木座毀損 會勘將整修改善

汐止區白雲國小發展特色小學有成，這幾年都是額滿學校，不過，一直以來禮堂太小，再加上滲水問題，一些木座都已經毀損了，造成下雨天室內活動空間不夠，所以，今(14)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求儘快整修改善...

白情也是國際數學日！大業國中玩「π」 排4千片骨牌

今天是白色情人節也是「國際數學日」，嘉義市大業國中的數學領域攜手社會領域，舉辦數學日「π立得」活動，教師裝扮成南北朝的數...

台南建興國中曾是市府廳舍 獲補助整修見證歷史

台南市中西區府前路建興國中在日治時期是日本人就讀的小學，光復後也曾是台南市政府辦公廳舍，歷史建築紅樓因老舊，已獲文化部補...

打造孩童健康美齒 南市8偏鄉小學獲贈牙科設備

台南市政府與中央健康保險署、台南市牙醫師公會獲扶輪社團體支贊助301萬元購置牙科診療設備，捐贈8所偏鄉小學，今上午辦理捐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦