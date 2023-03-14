汐止白雲國小禮堂滲水木座毀損 會勘將整修改善

汐止區白雲國小發展特色小學有成，這幾年都是額滿學校，不過，一直以來禮堂太小，再加上滲水問題，一些木座都已經毀損了，造成下雨天室內活動空間不夠，所以，今(14)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求儘快整修改善。

汐止區白雲國小校長洪國維說，白雲國小是額滿學校，活動空間相對有限，所以，都將空間做最大利用，因此，禮堂不止是畢業典禮或是重大集會在使用，體育課也會使用，但汐止地區潮濕多雨，所以，禮堂有滲水狀況甚至一些木座都已經毀損了，希望藉由這次機會，可以運用一些經費的補助，讓學校有多功能使用空間，讓孩子在集會在運動的時候，有一個更舒適便利的學習空間。

新北市議員張錦豪表示，白雲國小已經有74年的歷史了，禮堂也在長久使用下發現有滲水的狀況，而禮堂不是只用在朝會、畢業典禮等等，有時還會做為雨天上體育課使用，今天找市府教育局過來看像是天花板及四個角落都有滲水狀況。

張錦豪指出，打算做重新的修繕以外，還有希望未來能做嶄新的規劃，目前會先解決滲水部分，教育局有承諾近期內估價報上去後，就會進行修繕，另外，未來是不是空調或是天花板、舞台的部分做重新規劃，這部分會等修繕完再來規劃。