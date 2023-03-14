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北海岸說故事比賽登場 讓孩子自信站上舞台發光

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
新北市北海岸國小說故事比賽」於石門國小歡喜登場，讓孩子更有自信，站上舞台發光。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市北海岸國小說故事比賽」於石門國小歡喜登場，讓孩子更有自信，站上舞台發光。 圖／紅樹林有線電視提供

連續第3年舉辦的「新北市北海岸國小說故事比賽」於石門國小歡喜登場，今年參賽人數更突破以往，合計有北海岸10所國小73名學生參與。不僅提供偏鄉地區學生課業學習以外，另一個展現自我的舞台，更是一個親子共讀好書，也讓孩子更有自信，站上舞台發光。

金山財神廟慈善會郭義彥理事長表示，期許小朋友們在練習說故事的過程中，可以盡情表現自己豐富想像力與口語表達技巧，理事長也鼓勵孩子們能和家人朋友共讀好書，一起在日常生活中實踐書中的好品德，我們的社會將會更美好和諧。

每一年都參加的萬里國小五年級簡俊宇同學說：每一年的比賽，從挑選故事、練習、製作道具，整個準備過程，媽媽都陪伴我、提供我許多意見，非常感謝媽媽；也非常感謝老師給我建議與鼓勵。我感受到大家給我的愛與善，也希望藉由說故事比賽，散播更多的愛與善。

同樣是五年級的余明揚表示，這次參賽是導師陪著我練習語速和儀態，還教我製作比賽道具，在準備過程中所得到的經驗讓我收穫滿滿，我相信自己會是最大的贏家。

也有地二次參加北海岸說故事比賽的同學分享，這次選了一個關於愛的故事，讓本身有聽損、每天都要戴著助聽器才能聽得更清楚的自己，透過說故事讓大家知道，雖然自己和一般人有稍微的「不一樣」，但只要不畏懼，努力學發音，加上助聽器的輔助，也能和大家一樣，站在這個舞台上，把好的故事分享給大家。

石門國小校長蔡清寬感謝金山財神廟每年舉辦這個活動，讓平常少有機會站上舞台的偏鄉學子，能說故事給大家聽。也感謝各校的指導老師，對孩子的培訓及指導，在訓練的過程中，讓學生把一個故事說得更動人，讓人印象深刻。

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