ChatGPT科技正夯 Sensay教你用AI學英文

ChatGPT襲捲全球，AI英語學習平台「Sensay」研發新科技，將AI機器人導入英語學習情境，隨時隨地可以進行英語對話交流，在自然情境中練習聽力與口說，AI科技把學英語變得更輕鬆愉快。因應教育部推動全國科技輔助自主學習，推廣學校實施數位學習平臺輔助自主學習模式、提升教學品質，Sensay已在美國、日本、紐西蘭、韓國、義大利、臺灣等全球數百間學校廣泛使用。

派Sensay全方位助理 學習歷程看得到

Sensay英文學習平台透過AI智能互動練習口說與聽力。Sensay/提供

運用數位科技學英語，是後疫情時代的趨勢，臺灣目前已有許多學校採用AI英語學習系統「Sensay」，透過影音、圖片、文句的朗讀或回答，反覆練習英語口說，並得到AI的自動化評分，每個字詞都能被檢視出需要修正的地方。家長或教師也能透過學習歷程檔案的管理，回放學生練習的音檔，藉由Sensay的發音評分與校訂，能完整看到孩子的口語練習情況，有效解決家長忙碌沒辦法即時陪伴，以及孩子害怕開口說英文的情況。

同光國小校長張傳源表示，評量一個英語教學系統的好壞，可以從「教、學、管、用」四個方面著手，「教」指的是教學，輔助教師或家長與學生互動、「學」是增加學習趣味，養成自主學習；「管」是進行學習歷程檔案管理；「用」則是學以致用，學習後能以英語進行溝通。而Sensay英文AI學習平台滿足這四項條件，自動化評分客觀公正，在家就能自己打開Sensay練習。Sensay取代傳統用光碟片、CD Player單向式播放英語的模式，融入全球發燒的AI 互動科技，以語音對話的方式，讓學習者能隨時提升口說與聽力。目前已在臺北科技大學等各級公私立學校、補習班廣泛使用，更是日本頂尖大學的愛用英文AI學習平台，獲得師生熱烈迴響。

智慧AI科技學習 打破資源不對稱

Sensay英文AI學習平台支持雙語教育，提供更好玩的學習方式。Sensay/提供

Sensay走在教育屆的尖端，提供全方位AI助教系統，不僅可以協助老師快速建立英文口說教材與口說練習，讓學生可以立即得到回饋，辨別發音正確度、流利度、完整度。線上英語學習的資源十分多元，大多都是單向式學習，若想要雙向學習，對學生在經濟上是個負擔，教育新創Sensay創辦人陳沁瑀認為：「Sensay結合AI科技與真人教師，讓英文學習兼具兩者的最大優勢。AI仔細校對學生的發音正確度，在細節上反覆調整；真人教師則可以關心學生、激勵學習與交流互動，Sensay創造AI與真人教師合作的英文學習平台，多方位提升學習成效。」Sensay更提供偏鄉學子免費學習，讓教育資源無遠弗屆。

亞洲學習者常見有不敢開口說英語、害怕唸錯的情況，Sensay的AI英語學習系統，結合自動化評分、語速練習、發音校正等功能，學習過程能感到進步，建立信心。AI科技將發音過程視覺化與聽覺化，有效修正口語發音，將語言學習融入日常生活中，讓學生在自然情境開口說英語。Sensay也將結合多益、托福、雅思、全民英檢等英語檢定，在AI智能學習中提供口說評分，讓學生針對考試加強發音訓練。受訪學生表示，可以自己對照、重新錄音檢視，成績從70幾分進步到98分，更有自信跟外國人用英語溝通。

自動化評分 Sensay讓聲音變圖表分析

亞洲國家的英文普遍強調「紙上功夫」，著重語法規則、字彙技能等，卻忽略真實對話的能力。Sensay英文AI學習平台的研發，讓老師掌握學生的學習歷程，界面簡單容易上手，輕鬆打造每位學生客制化的課程，貫徹教育部雙語教育的政策。Sensay獨家課程市集的設計，更是家長與教師的神隊友，提供各種課程範例，不管是TOEFL英文考試口說內容或職場工作場合對話，多元的課程讓學習更好玩。

不管任何時間、地點，只要有網路和任何行動裝置，就能使用Sensay 的英文AI學習平台。Sensay AI的語音辨識及AI人工智慧分析咬字和發音，清楚列出學生不足的地方，視覺化圖表的呈現，讓老師在管理系統裡可以針對學生不夠精準的發音設計課程，學生也能自我檢視，口說能力在短時間內進步神速。北科大英語教師Vivian認為，Sensay的AI圖表化發音修正，讓學生不用跟別人比較，而是自我挑戰、比自己更好!

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Sensay AI英語學習校園專訪

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