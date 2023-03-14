快訊

美國政府來救火？矽谷銀行一夕爆掉後的連鎖效應

茄子蛋被爆解散各自單飛 拆夥幕後原因出在「錢」上面

【早晨財經速解讀】2023金融股配息大縮水 國票金停發股利!

長榮中學橫山盃拿優勝 「消失の草莓」展青春與創意

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長榮中學設計群廣設科三年級學生，參加橫山盃全國高中職學生設計與藝術學生專題競賽拿優勝。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮中學設計群廣設科三年級學生，參加橫山盃全國高中職學生設計與藝術學生專題競賽拿優勝。記者鄭惠仁／攝影

台南市長榮中學設計群廣設科三年級學生賴怡樺、黃楓淇、謝家綺、蘇映蓉、陳映秀，以「消失の草莓動畫專題，參加樹德科大舉辦的橫山盃全國高中職學生設計與藝術學生專題競賽，榮獲「數位媒體與視覺設計領域－數位影音組」優勝，也展現兩年多來學習的成果。

賴怡樺等5名學生是在老師楊文迪、王明宏指導下，運用所學平面設計的技能從零基礎開始學習動畫製作，透過團隊合作完成『消失の草莓』動畫專題。學生表示，「消失の草莓」作品，是述說某天悠閒的午後，5名角色正在魔法學院的溫室廚房製作美味的草莓蛋糕，窗外的白貓聞香而至，可愛的外表吸引了眾人的目光，回頭卻見蛋糕上的草莓消失無蹤，遍尋不著，以致大家相互猜忌，間接引發了一場混亂的戰鬥的有趣故事，希望觀眾從中感受青少年族群特有的青春與浪漫，以及盡情享受如同草莓般酸甜的青春和創意。

校長許德勝表示，在專題製作上除了老師們用心的指導，使學生增能、排難解惑外，學生主動蒐集資料，團體溝通學習，並相互探索，展現自我優勢並互相砥礪，由各自設計的角色演繹共同構思的劇情，為作品增添趣味與活潑。

從動畫製作到周邊相關設計，學生在創作中也接觸不同領域，體會不一樣的難處、樂趣和成就感；能在樹德科大橫山盃全國專題競賽中獲得優勝，證明師生在專題製作上所付出的努力獲得高度肯定，也為自己專業技能及學習歷程增添了光彩。

草莓 動畫

延伸閱讀

特色班夯！中山工商增英語有聲書製作、動畫聲優養成班

動畫師二創《勝利女神：妮姬》鏈鋸人KICK BACK動畫 這毒蛇比帕瓦更拋瓦！

《博人傳》動畫第一部份26日完結將有Part 2繼續燃 《火影》9月播出20周年完全新作

苗栗／大湖以草莓為邀請卡的「紅色琉璃瓦草莓園」 不只是採果還會偷偷摘人心

相關新聞

FRC機器人賽 嘉義竹崎、永慶高中組隊前往夏威夷參賽

嘉義縣竹崎高中與永慶高中兩校20名學生，組成2023FRC機器人競賽嘉義縣代表隊，將於本月20日前往夏威夷，參加22至2...

長榮中學橫山盃拿優勝 「消失の草莓」展青春與創意

台南市長榮中學設計群廣設科三年級學生賴怡樺、黃楓淇、謝家綺、蘇映蓉、陳映秀，以「消失の草莓」動畫專題，參加樹德科大舉辦的...

雞蛋產區彰化二林學童彩繪蛋殼 畫出「蛋蛋的幸福」

北台灣鬧蛋荒，產蛋大縣彰化縣雖較緩和，但量販店和超市時有斷貨，新住民畫家王莉嫁給蛋農，家中從不缺蛋，以同理心感受「蛋蛋的...

高雄大華國小畢騎訓練融入在地走讀 挑戰鳥松曾文水庫90公里

高雄市大華國小傳承七年畢業騎單車挑戰，進入緊鑼密鼓的倒數階段。學生歷經半年訓練，昨天從校園往返內門區順賢宮84公里，享用...

豐原南陽國小3300名學生安全成隱憂 爭取增設家長接送區

台中市豐原區南陽國小學生3300人，許多家長上放學接送學生時，因無法停車而併排停，險象環生，校方爭取在同安街增設家長接送...

特色班夯！中山工商增英語有聲書製作、動畫聲優養成班

112學年度「全國高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」今起至3月17日報名，中山工商今年新增的世界童話英語有聲書製作班...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦