長榮中學橫山盃拿優勝 「消失の草莓」展青春與創意

台南市長榮中學設計群廣設科三年級學生賴怡樺、黃楓淇、謝家綺、蘇映蓉、陳映秀，以「消失の草莓」動畫專題，參加樹德科大舉辦的橫山盃全國高中職學生設計與藝術學生專題競賽，榮獲「數位媒體與視覺設計領域－數位影音組」優勝，也展現兩年多來學習的成果。

賴怡樺等5名學生是在老師楊文迪、王明宏指導下，運用所學平面設計的技能從零基礎開始學習動畫製作，透過團隊合作完成『消失の草莓』動畫專題。學生表示，「消失の草莓」作品，是述說某天悠閒的午後，5名角色正在魔法學院的溫室廚房製作美味的草莓蛋糕，窗外的白貓聞香而至，可愛的外表吸引了眾人的目光，回頭卻見蛋糕上的草莓消失無蹤，遍尋不著，以致大家相互猜忌，間接引發了一場混亂的戰鬥的有趣故事，希望觀眾從中感受青少年族群特有的青春與浪漫，以及盡情享受如同草莓般酸甜的青春和創意。

校長許德勝表示，在專題製作上除了老師們用心的指導，使學生增能、排難解惑外，學生主動蒐集資料，團體溝通學習，並相互探索，展現自我優勢並互相砥礪，由各自設計的角色演繹共同構思的劇情，為作品增添趣味與活潑。

從動畫製作到周邊相關設計，學生在創作中也接觸不同領域，體會不一樣的難處、樂趣和成就感；能在樹德科大橫山盃全國專題競賽中獲得優勝，證明師生在專題製作上所付出的努力獲得高度肯定，也為自己專業技能及學習歷程增添了光彩。