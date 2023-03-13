雞蛋產區彰化二林學童彩繪蛋殼 畫出「蛋蛋的幸福」

北台灣鬧蛋荒，產蛋大縣彰化縣雖較緩和，但量販店和超市時有斷貨，新住民畫家王莉嫁給蛋農，家中從不缺蛋，以同理心感受「蛋蛋的危機」，今天到二林鎮育德國小指導畫雞蛋殼，希望小朋友透過彩繪轉化為「蛋蛋的幸福」。

彰化縣雞蛋產區集中西南角四鄉鎮，包括二林鎮。二林鎮育德國小學童人數62人，邀請在地新住民畫家王莉指導小朋友藝作創作。下個（4）月1日學校舉辦「彰化縣育德國小．藝翔天開 第五屆學生美展」，為了豐富展場二林鎮立圖書館藝文走廊的空間，學童加緊創作衝質也衝量，今天順應時事彩繪雞蛋。

王莉的夫婿在中國攻讀醫學士學位，取得學位後卻返鄉繼承家業養蛋雞。她婚後滿懷夢想以為來到台灣「普羅旺斯」當「先生娘」，每天看著蔚監海岸，實際上來二林鎮蛋雞場每天撿蛋。了解雞蛋是彰化縣重要農產品之後，王莉十分驕傲，今天指導畫蛋殼時鼓勵小朋友把「淡淡『蛋蛋』的危機」轉化為「蛋蛋的幸福」。

「畫得時候有一點緊張，很怕畫破。」五年級吳姓學童說，雞蛋很薄，很怕不小心畫裂畫破，她比較喜歡畫二林鎮美人樹和美人花，畫得來有漸層，畫的時候很療育。

育德校長許瑞芳表示，生活中到處充滿美學創作素材，二林鎮春有美人樹，冬有蕎麥田，老師帶著小朋友用心觀察就能找到創作靈感，學校舉辦年度學生美展，屆時社區民眾可看到育德學生的努力。