高雄大華國小畢騎訓練融入在地走讀 挑戰鳥松曾文水庫90公里

高雄市大華國小傳承七年畢業騎單車挑戰，進入緊鑼密鼓的倒數階段。學生歷經半年訓練，昨天從校園往返內門區順賢宮84公里，享用當地辦桌美食後，4月22日將挑戰單程90公里曾文水庫畢業騎乘。

大華國小200人的隊伍，昨天騎入以宋江陣、辦桌聞名的內門順賢宮，是畢業騎乘前首次往返84公里行程，也是騎進台三線的初體驗。為了讓應屆畢業生們有精采豐富的畢騎記憶，半年來節節升高的難度，不斷激發孩子們潛能的體力和毅力，昨天是第8次挑戰最長距離，小朋友們說很累，但騎乘後的收獲卻是滿滿。

家長媽媽組成了豪華補給團，給學生們及時雨般的能量補充，一路的坡坡相連，頂著烈日風吹，挺過重重考驗，畢騎團隊全員順利抵達這次的折返點「內門順賢宮」。在享受頂級的辦桌饗宴後，全員踩著相對輕鬆的節奏，原路返回大華國小。

「畢騎是一件讓人又愛又恨的活動！」六年級學生王翊庭說，每次騎乘的時候總是精疲力盡，今年畢騎的目的地是台南曾文水庫，當地是一個丘陵地形，有著大大小小的上、下坡需要克服，是場前所未有的挑戰，想到當天可以把之前練騎的成果通通表現出來，就令人感到興奮。