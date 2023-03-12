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全國學生音樂熱血賽季 北區木管、打擊重奏特優名單出爐

聯合新聞網／ 台北訊

全國學生音樂賽季在11日及12日舉行打擊重奏、木管五重奏決賽，各有四校及三校獲得特優；北市大安國中在兩項比賽中都勝出，表現最為亮眼。

兩場賽事分別在台北市長安國中及南門國中舉行，臺北市政府教育局特教科科長官月蘭與長安國小校長嚴淑珠，明湖國小虞志長校長也到場表達重視音樂活動，並為學生加油打氣。各校為了這項比賽都盡全力準備，有同學表示，上台的感覺跟看世界棒球經典賽一樣緊張。

中正國中木管五重奏獲得優等。圖／中正國中家長後援會提供
中正國中木管五重奏獲得優等。圖／中正國中家長後援會提供

木管五重奏北區共有15隊參加最遠來自花蓮自強國中，靜心、介壽、大安國中三校獲得特優。木管五重奏、弦樂四重奏、鋼琴三重奏、以及銅管五重奏等常態編制室內音樂比賽設立，曲目多參賽者比較好選擇，通常也是音響效果最理想的組合。中正國中獲得優等，對於成軍不到一年的團隊，而且過半成員是僅學習一年半的管樂素人，指導老師賴怡叡表示，孩子能在短時間內通過初賽到完成決賽實屬不易。而國中生有跟大團不同的音樂學習經驗，家長陳小姐表示「真的很寶貴！」。

打擊重奏決賽共17隊參加，最遠來自花蓮宜昌國中，最後由建華、平鎮、大安、麗山國中四校獲得特優。中正國中家長簡璿宸說，看到麗山國中的馬林巴木琴驚呼要價上百萬。打擊指導老師陳勇成對於同學們運用有限的資源獲得優等予以肯定。學生簡琮祐說，雖然練習辛苦，但很享受和夥伴一起爭取榮耀、盡全力發揮的感覺。

中正國中打擊組演出，指導老師為陳勇成。圖／中正國中家長後援會提供
中正國中打擊組演出，指導老師為陳勇成。圖／中正國中家長後援會提供

全國學生音樂比賽中，大安國中目前參加的項目都獲得特優，成績優異。對國中生而言，除了課業，參加樂團融入團體活動，為共同目標而努力練習，也是另一種抒壓方式。不管結果如何，只要盡最大努力，這些過程都會成為孩子未來成長的養份。

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