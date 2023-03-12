北流中心遇疫情僅一商家苦撐 還提供表演團體5000車馬費
台北流行音樂中心表演廳2020年9月5日才剛開幕，受疫情影響，表演活動銳減，產業區則在2021年下半年開幕，目前僅一間商家進駐苦撐，該商家秉持讓北流成為北台灣流行音樂的孵化場的初衷，提供年輕樂團演出機會以及車馬費，不過卻有許多要前往北流欣賞音樂的民眾反映夜間燈光照明不足，北流表示，將強化園區照明及美觀度。
2022年9月正式開幕的「北流卡夫卡」是目前北流唯一苦撐的商家，為培植北流成為北台灣流行音樂的孵化場育，從2月開始已推出每周五的「新聲報到」系列活動，邀請新生代的樂團現場表演。
該活動由北流卡夫卡提供一場60分鐘的演出機會和5000元車馬費，吸引超過50組團隊或個人樂手報名徵選，最後有30組團隊獲選，表演場次已經安排到7月份。盼北流將來會是台灣流行音樂產業的心臟，因此，現場提供完整的音響配備等器材，讓團隊有歷練機會，以及培養知名度。
新視紀整合行銷公司董事長翁銘隆表示，已投入金額超過1000萬資金，「至今未回本」，因為現場除音樂相關的硬體設備外，在食物的部分也下了不少功夫，讓來聽音樂的人，能在此吃到多國料理，包含台式、日式、中式、義式、美式等，且廚師還擁有日式料理兼法國藍帶的執照。
另外，翁銘隆表示，他也規畫周邊一日走讀導覽活動「漫步南港．知性之旅」，提供給民眾線上報名，希望大家能更了解南港街區，路線包含松山療養所、台北流行音樂中心、北流卡夫卡（下午茶加休憩）、台北瓶蓋工廠文創園區、捷運南港展覽館，可在一天之內認識南港。
不過，許多要前往北流卡夫卡欣賞音樂的民眾均反映地點難找、夜間燈光照明不足；對此，北流表示，近期將陸續新增活動式店招，並強化園區照明及美觀度，積極協助進駐店鋪打造音樂及生活風格的特色商圈。
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