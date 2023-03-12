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屏東偏鄉小校學童不做伸手牌 花1年照顧鹿角蕨義賣讓畢旅成行

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬隆國小六年級學童們1年前展開鹿角蕨上板課程，學生們細心學習鹿角蕨上板，經過一年照顧後，義賣籌措畢旅費用。記者劉星君／攝影
屏東縣萬隆國小六年級學童們1年前展開鹿角蕨上板課程，學生們細心學習鹿角蕨上板，經過一年照顧後，義賣籌措畢旅費用。記者劉星君／攝影

畢業旅行是每個小六孩子最期待的時刻！」屏東縣新埤鄉萬隆國小六年級學童，為籌措畢旅旅費，1年前在導師黃德誠帶領下展開「天無絕人之鹿-鹿角蕨上板」課程，學習鹿角蕨相關知識，讓學童們為自己的畢旅夢想付出心力，不再只是當個伸手牌。

萬隆國小是所不到百人非山非市小校，六年級共11位學童，黃德誠說，畢業旅行是每個孩子的期待，但對家境不好的偏鄉學童來說，尋常又一般的活動或許是一種奢望。1年前展開計畫，帶領學童們學習鹿角蕨相關知識，一年多來學童們對植物噓寒問暖、細心照料，上板26棵鹿角蕨，全數平安健康長大。

黃德誠說，現今社會講求快速，學生們打一場手遊5到15分鐘結束一場，植物無法速成，照顧植物，讓孩子們學會放慢角度，多點時間觀察，體認對事物負責任態度。

黃德誠提到，感謝當初提供20多株型態各異的爪哇側芽的總柴花園老闆，還有捐贈野銀、雷電、白女巫側芽與提供弦月側芽的朋友們。

六年級潘崇恩說，鹿角蕨上板不容易，要穿線，跟芽點保持1公分距離，要綁緊又不能綁太緊。六年級潘盈莉說，照顧鹿角蕨要要注意芽點，太乾要趕快澆水，定期檢查，可以跟同學一起畢旅超開心。

六年級潘彥翰、潘岡琳說，照顧植物很好玩，較困難的是綁繩子時每個地方都要用到，很怕會壓到芽點。

黃德誠發現，照顧鹿角蕨過程，學童間會互相比賽，看誰的養的比較大，當看到有人選購自己種植鹿角蕨，興奮的說，「老師，他選我的耶！」眼神透露一絲絲不捨，但又很快因畢業旅行而明亮起來。

萬隆國小畢業旅行是5、6年級生一起成行，原本2天1夜由大江生醫贊助，學童們透過義賣自己照料的鹿角蕨費用，延長一天，三天兩夜，3月8日出發到中部，有學童第一次住飯店，完成夢想畢業旅行。

屏東縣萬隆國小六年級學童們1年前展開鹿角蕨上板課程，學生們細心學習鹿角蕨上板，經過一年照顧後，義賣籌措畢旅費用。記者劉星君／攝影
屏東縣萬隆國小六年級學童們1年前展開鹿角蕨上板課程，學生們細心學習鹿角蕨上板，經過一年照顧後，義賣籌措畢旅費用。記者劉星君／攝影
屏東縣萬隆國小六年級學童們1年前展開鹿角蕨上板課程，學生們細心學習鹿角蕨上板，經過一年照顧後，三天兩夜的畢旅出發成行，到台中科博館。圖／黃德誠提供
屏東縣萬隆國小六年級學童們1年前展開鹿角蕨上板課程，學生們細心學習鹿角蕨上板，經過一年照顧後，三天兩夜的畢旅出發成行，到台中科博館。圖／黃德誠提供
屏東縣萬隆國小六年級學童們1年前展開鹿角蕨上板課程，學生們細心學習鹿角蕨上板。記者劉星君／攝影
屏東縣萬隆國小六年級學童們1年前展開鹿角蕨上板課程，學生們細心學習鹿角蕨上板。記者劉星君／攝影

畢業旅行 夢想

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