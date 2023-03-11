桃園高中職博覽會 張善政勉學生勇敢跨下一步 不被束縛

桃園市長張善政今天上午參加高中高職博覽會開幕典禮，還穿上象徵教育領航者的領航「艦長」服裝，分享和肯定各公私立高中職的辦學成果。張善政表示，博覽會今明兩天在巨蛋體育館舉辦，各校都有攤位介紹學校特色和成果，讓即將就讀高中職的國中生、家長了解多元教育與學生發展潛力，選擇適才適所的環境學習。

張善政指出，提供下一代優質的教育環境是政府、學校及家長責無旁貸的責任，市府全力協助各校發展多元化的專業領域和特色，相信無論同學未來朝向哪項領域發展，都能在桃園找到適合的學習場所，持續成長。張善政也勉勵即將赴高中職就讀的學子勇敢跨出下一步，不要被世俗眼光束縛，選擇符合自身興趣、能力及專長的領域努力打拚，必定會有所成就。

張善政也參觀博覽會體驗區，參與實作和瞭解各校辦學成果，今年高中職博覽會分12職群，巨蛋體育館展場中央設置特色情境實作區，包括餐旅群由新興高中提供樂高機器人操作、AI體驗及造型餅乾製作等課程；家政群由育達高中以「育見美麗新世界」為主題，藉由專業電棒捲髮，提供整體造型中髮型實作課程等，都是非常新穎或結合科技的領域，讓桃園的國中學子實際體驗，更深入瞭解相關科別課程與發展。

立法委員、桃園市家長會長協會理事長萬美玲也上台分享多年來投入桃園教育領域的感想與期待，她強調教育制度可能會改變，但支持、呵護孩子的心永遠不會變動，桃園市高中高職博覽會以多元學習、多元發展為主軸，希望讓不同孩子得以適性發展，相信與會者必定會收穫滿載。萬美玲也特別感謝張善政市長上任後在教育政策上的努力與實現政見，期盼未來持續與市府攜手努力，將桃園打造成最適合孩子學習與發展的城市。

教育局長劉仲成表示，今年博覽會以「數位科技 創新永續」為主題，結合公私立高中職、專科學校及馬祖高中、中正預校等41所學校設攤，分為化工、外語、食品、家政、動力機械、商業經營與管理、設計、農業、機械、電機與電子、餐旅及藝術等12個職群，以「職群」為單位介紹各自課程及特色、就讀該群科學生特性、相關大學科系及就業方向等，也安排各校進行動態展演與新課綱特色課程規劃介紹，讓與會家長與學生深入瞭解未來方向。