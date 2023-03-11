阿公簽名聯絡簿留這兩字 網掀共鳴：我家也做過

雙薪家庭越來越多，許多人都會將小孩託給阿公阿嬤照顧，有網友分享學生的聯絡簿，只見簽名欄上寫得不是家長的本名，而是寫著「阿公」兩字，貼文一出後，掀起不少網友共鳴，直呼這根本就是小朋友自己簽的。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她貼出一張聯絡簿照片，只見老師在上面寫到，小朋友今天情緒有比較穩定，比昨天進步，大家都有幫她加油，給她勇氣，可見學生應該是新報到的同學，不過在家長簽名欄位中，卻看見「阿公」兩字，令人匪夷所思。

網友見狀紛紛表示，「我們家阿婆也做過一樣的事，簽名：阿婆」、「之前我代簽直接寫姑姑，回來姪女說老師說簽名字就好」、「我以前都直接拿我爸的印章來蓋」、「有的老人不會寫自己的名字,寫阿公勉強可以」、「我簽過我姪女的聯絡簿『葉姑姑』」、「我爸也是這樣簽」。

不過，有眼尖網友卻發現，「這阿公的簽名像極了學生自己簽的，但我知道只是因為阿公可能是一位老頑童，絕對不是學生自己簽的」、「應該是他自己簽的」、「小朋友的謊言都很可愛」。