培養國際跨域人才 佛光大學「雙聯學制」省百萬留學費
由宗教團體佛光山創辦的宜蘭佛光大學推行「公立大學收費」政策，去年校方再與德州健康與科學大學簽訂雙聯學位協議，既有合作學校達四間，學生可於台灣先就學2年，再循雙聯學制赴海外修業2年，以此取得雙聯學位更省下百萬留學費，並培育跨域人才走向國際。
佛光大學表示，校內推動「國立大學品質，國立大學收費」政策，並推行書院教育、照顧弱勢多元助學方案近千萬元，校內目前設有人文學院、社科學院、管理學院、 創意科技學院、樂活產業學院和佛教學院，共15學系及宗教學研究所，校內也設有學院、書院雙院制度，學院傳授專業，書院則形塑學生品格。
佛光大學指出，校內近年積極推動國際化，目前與佛光山系統大學七個單位資源共享，友好交流姊妹校及企業全球逾三百間。學校也力推「雙聯學制」，2022年再與德州健康與科學大學簽訂雙聯學位協議書，既有合作學校共四間，學生可先在台就讀2年，再到雙聯制學校修課2年，就能取得雙學位，相較於動輒百萬的留學費用，雙聯學制更為親民。
此外，2022年佛大亦正式成立「運動與健康促進管理學士學位學程」，除提升運動技術外，課程規畫專任運動教練與運動防護員等專業資格，培育第二專長促進管理，也致力推動區域特色體育人才培育，盼讓宜蘭地區體育選手從小學至大學有一貫化的培育系統。
繁星入學學生謝心瑀就讀佛大傳播系流行音樂傳播組一年級，她表示，崇拜從事媒體業的媽媽對工作的熱情與專業，在高中時就確立要投入媒體業，希望不僅能學到專業，也能結合自己喜愛音樂的興趣。
謝心瑀形容，佛光大學小而美，配有套房式宿舍每層樓的獨立廚房，對北部學生而言，適逢假日亦方便回家。而老師與學生關係密切，可針對個人需求提出解答、面談，有一次攝影課因故沒辦法上課，老師也願意提供課後協助，讓同學不錯過學習機會。
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