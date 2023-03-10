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迎3.14國際數學日 科教館周末系列活動帶你探索數學趣

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國立台灣科學教育館周六日將慶祝數學日，舉辦一系列豐富的數學科普遊戲，還有神奇的「魔數表演」等等，邀請民眾一同探索數學樂趣。圖／取自科教館官網
國立台灣科學教育館周六日將慶祝數學日，舉辦一系列豐富的數學科普遊戲，還有神奇的「魔數表演」等等，邀請民眾一同探索數學樂趣。圖／取自科教館官網

聯合國教科文組織取圓周率(π)的近似值3.14，訂定每年3月14日為「國際數學日」。國立台灣科學教育館本周末3月11日周六、3月12日周日慶祝數學日，今年主題為「Mathematicas For Everyone 大家的數學」，傳達數學是不分國界、全世界的共通語言，許多好玩的數學遊戲與活動，等你來探索。

科教館表示，今年特別邀集全台灣數學組織、知名數學科普社團，並結合雙語學習，將科教館打造成一間美式『πizza』店，融合雙語情境，一起用數學料理πizza輕鬆學英語，其中最大的亮點就是從切割Pizza學習數學「割圓術」。

周末2天活動滿滿，科教館表示，除了6場次好吃、好玩、好好算的Pizza切割數工作坊，帶你用「吃」學數學，認識圓周率的公式「圓周率=直徑*π」是怎麼算出來的。還有科普遊戲、神奇的「魔數表演」，以及深受科普愛好者喜歡的EDU創作社帶來的圖論音樂劇《達巴瓦拉到你家》等等。

更多活動訊息，請上科教館官網( https://www.ntsec.gov.tw/ )查詢。

音樂劇 文組 數學科

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