靜宜「化粧品科學系」產官學研優勢 為業界培訓所需專才

疫情下全球許多產業面臨衝擊，化粧品相關產業卻逆勢成長，靜宜大學化粧品科學系有化粧品、化學、藥學及生技等跨領域專業師資，並設置全國第一座符合國際化粧品GMP規範的實習示範工廠，主任陳俊宏表示，該系致力提升化粧品產業的研發能量及國際化，更具產、官、學、研等豐富資源優勢。

靜宜是台灣第一所推動化粧品科技教育學校，民國78年即成立2年制化粧品科技教育班迄今34年，校友在學、業界表現傑出，遍及國內外化粧品產業擔任要職，並於各大專院校擔任相關教職培育英才。

靜宜化科系設置全國第一所化粧品科學博士班，擁有完整的學士班、碩士班、碩士在職專班與博士班等學制。因課程創新，碩士在職專班更吸引全台知名業界人才就讀，精進專業知識與能力。

陳俊宏表示，靜宜有別其他大學相關系所，靜宜化粧品科學系的課程規劃從化粧品原料開發、配方設計、生產製造、檢驗分析到行銷應用、經營管理等專業；更涵蓋化粧品產業的上中下游區塊，最符合現代化粧品科技發展趨勢，對台灣化粧品科技產業有很大助益。

陳俊宏說，原料開發、化粧品配方設計及化粧品安全性與功效性評估是靜宜化粧品科學系的強項，尤其在國內原料進口商每年舉辦的大型化粧品調製比賽，靜宜學生皆能脫穎而出贏得好名次，畢業後都有好發展。

陳俊宏指出，系上教師具備化粧品、化學、藥學及生技等專業，最大特色就是「專為業界培訓所需專才」，並輔導學生考取法規規定化粧品製造業所必備的「化粧品安全資料簽署人員」、「化粧品專業技術人員」兩大證照，系所專業知識技能與國際同步。還有美容丙級、乙級與英國ITEC彩妝師等證照，極具競爭力。

靜宜大學強調「參與式學習」，規劃專業的實驗與實作課程，學生做中學，並搭配海內外產業實習，最後透過專題研究、商品設計、產品發表的畢業成果展呈現4年學習成果。

學生畢業後可升學、參與公職考試，從事化妝品研發製造、檢驗品管、行銷企劃，或醫學美容等相關產業，也能朝高端生物醫學研究發展，去年有學生畢業後到美國約翰霍普金斯大學癌症研究中心參與皮膚癌的研究工作。