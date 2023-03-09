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學童走入歷史建築修復現場 文資教育向下扎根

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府落實文化資產教育扎根，邀請文資專家帶領屏東市仁愛國小學童走入修復現場，拉近教育學習與在地歷史文化的連結性。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府落實文化資產教育扎根，邀請文資專家帶領屏東市仁愛國小學童走入修復現場，拉近教育學習與在地歷史文化的連結性。圖／屏東縣府文化處提供

屏東市保留多處的歷史建築日式宿舍群，屏東縣政府落實文化資產教育扎根，邀請文資專家帶領屏東市仁愛國小學童走入修復現場，認識日式木構造特殊工法，拉近教育學習與在地歷史文化的連結性。

屏東縣文化資產保護所與仁愛國小合作文資保存課程邁入第3年，從最初的文化資產保存與建築基本構築概念，到因應台灣氣候環境造就建築型態改變，於本周展開深度「從文化資產走向木育」的專題課程，讓學童進一步認識文化資產的建築結構與木料應用鏈結。

仁愛國小學童以實際場域體驗方式，前往位在屏東書院旁的崇仁新村（通海區）修復場域，見識日式宿舍從「床組、軸組、屋組」各結構中，相當精細的木建材的應用，在文資委員賴福林解說下瞭解各種「榫接」運用在日式建築中，包括金輪繼、大追掛等皆有不同名稱，與其不同建築位置配搭應用的結構，展現日式木構造特殊工法，讓學生驚嘆不已。

本次課程安排學生實際參與日式建築特殊的編竹夾泥牆工法，透過竹片與木片交錯，兩者交錯使用麻繩綑綁固定，後續泥作還需分層施作，尤其面層的白灰壁須經過至少3個月的養灰期，養灰過程皆需不斷攪拌，相當費時耗工，從中感受到日式宿舍保存的價值，不只年代久遠，更體現一個時代對建築的堅持與建築的智慧。

屏東縣政府表示，透過文化資產修復場域與學生學習跨域結合，除對社區在地文化的了解和探索，更循著不同時間軸的歷史軌跡，培養文資守護的重要性。

屏東縣府落實文化資產教育扎根，邀請文資專家帶領屏東市仁愛國小學童走入修復現場，拉近教育學習與在地歷史文化的連結性。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府落實文化資產教育扎根，邀請文資專家帶領屏東市仁愛國小學童走入修復現場，拉近教育學習與在地歷史文化的連結性。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府落實文化資產教育扎根，邀請文資專家帶領屏東市仁愛國小學童走入修復現場，拉近教育學習與在地歷史文化的連結性。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣府落實文化資產教育扎根，邀請文資專家帶領屏東市仁愛國小學童走入修復現場，拉近教育學習與在地歷史文化的連結性。圖／屏東縣府文化處提供

文化資產 日式建築 屏東縣政府

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