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桃園后厝國小畢業生鐵馬環島1072公里啟航 恐最後一屆

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
后厝國小畢業生今天開始1072公里鐵馬環島。記者鄭國樑／攝影
后厝國小畢業生今天開始1072公里鐵馬環島。記者鄭國樑／攝影

桃園市大園區后厝國小應屆畢業生「舞動騎跡Fun眼臺灣單車環島活動」今天出發，為期14天，今年邁入第10屆也可能是最後一次，因為學校在航空城開發範圍內，明年停止招生。

張善政市長上午參加啟航典禮，肯定18位畢業生鐵馬環島有目標有意義，畢生難得的機會，大家在校長、老師、家長會、志工和地方團體人士協助下環島，包括還要搭船渡海到小琉球，是人生非常重要的體驗，也有可能在小時候開始訓練到國中、高中、大學培養對自行車的興趣，甚至成為選手。

桃園市因為航空城開發計畫，大園區有4所國小在明年都要停止招生，后厝國小校長王建興表示，預估這學期結束，不少學生下學年或明年就會轉到其他學校，最後一屆畢業生是現在的5年級，到時候也要看還有多少5年級學生，家長是否願意讓孩子參加環島，另外一個重要的因素就是資源，包括到時候學校也有不少老師可能因為中、低年級學生轉出，改調其他學校服務，環島支援人力不足，所以說今年有可能是最後一屆環島。

王建興說，后厝國小鐵馬環島堪稱「全臺灣騎最遠的小學」，因為從民國99年開始，在當時陳松宜校長的帶隊下展開第1屆單車環島之旅，今年邁入第10屆。對成年人來說，騎單車環島1周是一件非常不容易的事，對小學生來說更是艱鉅的挑戰。為了讓孩子們用腳下的力量看見台灣的美麗，后厝國小家長志工們早在102年就籌組后厝鐵馬社，自發帶學子鍛鍊單車活動。

王建興表示，后厝國小從一至六年級安排一系列的單車活動特色課程，低年級開始收集單車活動的基本知識，四到六年級各班導師利用課程時間，帶領學生校外周邊社區路騎。五年級升六年級的暑假安排體能訓練，每周四上午安排1小時的路騎訓練，漸漸拉長時間增強學生的體耐力，一連串循序漸進的課程，為的就是讓孩子能在六年級畢業的那一年，順利完成單車環島的夢想，成為這輩子最珍貴的畢業禮物。

今年規畫全程1072公里為期14天的單車環島之旅，學生們去年8月至今年1月利用周日，有5次長距離的路騎訓練。單車環島第1站從桃園南下騎至苗栗縣通霄白沙屯拱天宮，旅途要搭船「跳島」至嘉義外傘頂洲、屏東小琉球，再一路北上台東、花蓮、宜蘭，回到后厝國小。為促進校際交流，活動也將參訪台南篤加國小、屏東琉球、車城國小、宜蘭公正國小、新北鼻頭國小，學生以精湛的舞獅鼓藝表演作為「舞動騎跡」的交流節目，並將每天的活動記錄成心得報告，成為最珍貴的回憶。 

校方表示，電影「練習曲」中裡面的一句經典台詞：有些事現在不做，一輩子都不會做了。單車環島的挑戰能激發孩子的潛力，在困難的過程中彼此互相鼓勵打氣，帶著毅力與決心繼續勇往向前。相信這一趟旅程，一定會是充滿驚奇與淚水的交響曲。

后厝國小畢業生鐵馬環島今天啟航，張善政市長和地方民意代表、家長會都到場祝賀。記者鄭國樑／攝影
后厝國小畢業生鐵馬環島今天啟航，張善政市長和地方民意代表、家長會都到場祝賀。記者鄭國樑／攝影
張善政市長和地方民意代表先陪同學生們騎一段路，張善政肯定學生們鐵馬環島是畢生難忘的經驗。記者鄭國樑／攝影
張善政市長和地方民意代表先陪同學生們騎一段路，張善政肯定學生們鐵馬環島是畢生難忘的經驗。記者鄭國樑／攝影

環島 單車 小琉球

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