川堂變成太空主題劇場 淡水新興國小孩童認識世界

新北市淡水區新興國小進行朝陽樓一樓川堂的整修翻新工程，目前也已經完工，這次主題以小太空劇場，將川堂變身成為一座太空地球情境，透過主題設置，讓學童在下課時間也可以使用這裡的互動裝置，營造更有夢想的教育環境。

新興國小校長李連成表示，原本的川堂已經三十多年，原本是老式的玻璃櫥窗，現在變成有主題圖案增加了太空與星光圖案的川堂，讓孩童在這裡能夠學習世界各種地理知識，還有樣貌，還能夠呈現白天與夜晚不同的景像。

新興國小也非常感謝新北市議員陳偉杰的經費補助才能夠讓川堂變得這麼的活潑有趣。

新北市議員陳偉杰表示，新川堂採用不同於以往的制式設計，改用更富有教育意義的規劃，經過川堂就像是經過一個「小太空劇場」，會讓孩子們有著追尋太空的夢想，新的川堂設計不僅是有互動裝置，還有美麗的燈光效果，也藉此希望能帶給學校與學童們更好、更安全的上課環境。