Run For Love！弘文2千人路跑 學生負傷坐輪椅完賽

台中市弘文中學今舉辦首屆「Run For Love」路跑活動，近2000位親師生從校門口出發，沿著台鐵綠空廊道、潭雅神步道前進，其中，學生賴冠旗右腳受傷仍堅持坐輪椅，在朋友陪伴下推輪椅完賽，運動家精神令人敬佩，抵達終點時也博得喝采。

弘文中學校長張輝政表示，學校首具舉辦「Run For Love」路跑，期待學生為愛而跑，跑向希望、跑出健康。

張分享，近2000位親師生一起參與，過程中他看到學生賴冠旗因體育課造成右腳膝蓋受傷，但賴很有運動家精神，坐上輪椅、朋友一路相伴，完成5公里路程，讓這場路跑活動別具意義。

這次活動主題是Fun For Love，學生梁怡茹覺得很有意義，在路跑過程中，他能想得更深遠；高二生魏鈺函首次參加路跑，開心學校辦理路跑活動；高三生黃佳皓分享，之前他參加半馬，想藉由這次活動挑戰自己，覺得很棒。