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Run For Love！弘文2千人路跑 學生負傷坐輪椅完賽

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
弘文中學今舉辦「Run For Love」路跑，校長張輝政期待學生為愛而跑，跑向希望、跑出健康。圖／弘文中學提供
弘文中學今舉辦「Run For Love」路跑，校長張輝政期待學生為愛而跑，跑向希望、跑出健康。圖／弘文中學提供

台中市弘文中學今舉辦首屆「Run For Love」路跑活動，近2000位親師生從校門口出發，沿著台鐵綠空廊道、潭雅神步道前進，其中，學生賴冠旗右腳受傷仍堅持坐輪椅，在朋友陪伴下推輪椅完賽，運動家精神令人敬佩，抵達終點時也博得喝采。

弘文中學校長張輝政表示，學校首具舉辦「Run For Love」路跑，期待學生為愛而跑，跑向希望、跑出健康。

張分享，近2000位親師生一起參與，過程中他看到學生賴冠旗因體育課造成右腳膝蓋受傷，但賴很有運動家精神，坐上輪椅、朋友一路相伴，完成5公里路程，讓這場路跑活動別具意義。

這次活動主題是Fun For Love，學生梁怡茹覺得很有意義，在路跑過程中，他能想得更深遠；高二生魏鈺函首次參加路跑，開心學校辦理路跑活動；高三生黃佳皓分享，之前他參加半馬，想藉由這次活動挑戰自己，覺得很棒。

張輝政指出，弘文中學坐落在潭子弘富重劃區及潭雅神社區步道周邊，為了讓學生與社區緊密結合，辦理路跑活動，讓全體學生一起跑步，也能欣賞學校周邊及社區的環境景致，未來不排除繼續舉辦路跑活動。

學生賴冠旗因體育課造成右腳膝蓋受傷，但賴發揮運動家精神，坐上輪椅、朋友一路相伴，抵達終點博得喝采。圖／弘文中學提供
學生賴冠旗因體育課造成右腳膝蓋受傷，但賴發揮運動家精神，坐上輪椅、朋友一路相伴，抵達終點博得喝采。圖／弘文中學提供
學生賴冠旗因體育課造成右腳膝蓋受傷，但賴發揮運動家精神，坐上輪椅、朋友一路相伴，完成路跑活動。圖／弘文中學提供
學生賴冠旗因體育課造成右腳膝蓋受傷，但賴發揮運動家精神，坐上輪椅、朋友一路相伴，完成路跑活動。圖／弘文中學提供
弘文中學今舉辦「Run For Love」路跑，校長張輝政期待學生為愛而跑，跑向希望、跑出健康。圖／弘文中學提供
弘文中學今舉辦「Run For Love」路跑，校長張輝政期待學生為愛而跑，跑向希望、跑出健康。圖／弘文中學提供
弘文中學今舉辦「Run For Love」路跑，校長張輝政(藍衣者)期待學生為愛而跑，跑向希望、跑出健康。圖／弘文中學提供
弘文中學今舉辦「Run For Love」路跑，校長張輝政(藍衣者)期待學生為愛而跑，跑向希望、跑出健康。圖／弘文中學提供

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