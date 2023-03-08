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響應環境 花蓮機關學校減用一次性餐具

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮有45家餐飲業者以現金折扣方式，提供自備餐具優惠。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮有45家餐飲業者以現金折扣方式，提供自備餐具優惠。圖／花蓮縣環保局提供

隨著防疫解封，國旅市場恢復往日榮景，花蓮縣觀光客眾多，伴隨而來的垃圾也跟著增加。花蓮縣環保局推動環保餐具與餐盒，也鼓勵餐飲業者減少使用一次性餐具，提供外帶自備餐具優惠，從源頭減少垃圾量。

花蓮縣每日產出垃圾量約130公噸，環保局宣導重複使用可清洗餐具，引導建立相關商業模式，逐步推動至民間單位，擴大一次用產品減量成效。

環保局依規定規範行政機關、學校主辦或於其場所內辦理的會議、訓練、活動等，不提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯，改提供可重複清洗餐具（如鐵盒便當）、設置飲水機或桶裝水，辦理活動以無償、租賃或押金借用方式提供重複清洗餐具。

花蓮於去年4月開始宣導及試辦，至今已有33家餐飲業者加入循環容器盛裝供應餐點的供應鏈，今年1月統計，花蓮約有400個使用循環容器餐點，超過8000人次不使用包裝飲用水，減少一次用便當盒及瓶裝水垃圾量，養成「自備、重複、少用」的環保觀念。

另外，為減少一次性餐具與杯子使用，環保局加強推廣及輔導轄內餐飲業者，以現金折扣方式，提供自備餐具優惠，至今已有45家業者響應，除提供外帶自備餐具優惠，內用也不使用一次性餐具，並明確於店面標示優惠方式，實際行動支持友善環境。

花蓮提供循環餐具服務店家名單，可查詢「花蓮縣環保局資源回收網」，若有餐飲業者欲加入循環容器服務店家，請電洽花蓮縣環保局廢管科03-8237575分機2318蔡小姐。

花蓮現在約有400個使用循環容器餐點，超過8000人次不使用包裝飲用水，減少一次用便當盒及瓶裝水垃圾量。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮現在約有400個使用循環容器餐點，超過8000人次不使用包裝飲用水，減少一次用便當盒及瓶裝水垃圾量。圖／花蓮縣環保局提供

餐具 花蓮 餐飲業

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