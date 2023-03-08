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國中畢業要讀哪一所？桃市府舉辦高中職博覽會

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
國中會考即將於5月登場，許多學子正在為升學做準備，桃園市政府本週末將於綜合體育館舉行高中高職博覽會。記者陳右豪／攝影
國中會考即將於5月登場，許多學子正在為升學做準備，桃園市政府本週末將於綜合體育館舉行高中高職博覽會。記者陳右豪／攝影

國中會考即將於5月登場，許多學子正在為升學做準備，桃園市政府本週末將於綜合體育館舉行高中高職博覽會，副市長王明鉅出席記者會表示，希望透過本次博覽會，讓同學知道未來想要從事什麼領域，找到最符合興趣的學校就讀。

王明鉅說，今年高中高職博覽會以數位科技、創新永續為做活動主軸，結合本市公私立高中職、專科學校及馬祖高中、中正預校等41所學校設攤，預計將吸引2萬人參觀，希望同學透過本次博覽會，更加瞭解各高中職科科系特色，更好的選擇未來學習方向。

王明鉅說明，不僅實體展覽，也有規劃線上博覽會，目前已有萬人瀏覽，以線上的方式瞭解各學校的特色，來知道自己的就學方向。而實體的展覽，像是新興高中的家政、育達高中的美髮及人體彩繪成果展示，也能實地體驗各所高中的特色。

教育局副局長林威志說，期望藉由每年1次的高中高職博覽會，提供即將畢業的國中同學升學資訊，讓同學與家長瞭解本市公私立高中高職及五專各校特色及理念，讓同學可以規劃未來的學習方向。

王明鉅 升學 馬祖

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