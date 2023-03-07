嘉市大同國小廁所超藝文 工業風還有畢卡索畫作

校園廁所改造成另類美術館，嘉義市大同國小連3年向教育部申請整建老舊廁所經費，首期完工廁所有陳澄波等本土畫家作品，第2期結合台灣特有種動物；校方指出，第3期日前完工，呈現現代工業風，入口意象牆設置藝術家畢卡索、梵谷等畫家的鍛造畫像及畫作元素。

大同國小指出，第1期改造的廁所2020年完工，為校內禮運樓東側共5個樓層的男女廁所，以台灣藝壇巨擘陳澄波、幾米、林玉山、黃土水及顏水龍等畫家最具代表性的畫作，用不同媒材重現於各樓層廁所入口處。

2022年7月完成的第2期改造工程，是校內大同樓東側共4個樓層的男女廁所，以4種不同的車站月台與列車的設計，並結合與台灣特有種動物互動的逗趣風格，型塑廁所美學。

校方指出，第3期、今年2月完工的大同樓西側廁所，共4個樓層的男女廁所，設計風格與前兩期截然不同，廁所天花板及上層牆面空間，盡量以修復為主來保持原貌，內部設計以黑、灰、白等色系的現代工業風；入口意象向西方偉大藝術家們致敬，外牆中心有具象化的鍛鐵藝術，並由老師蕭嘉木以黑色壓克力漆繪製各樓層廁所外牆，呼應入口意象。

2樓廁所入口以米羅作品元素；3樓入口則是梵谷自畫像及其最具代表性作品「星夜」意象；4樓男廁入口以20世紀野獸派大師馬蒂斯知名作品「切口」部分元素呈現，女廁則是他的另一個作品「馬戲團」；5樓男廁部分，蕭老師用畢卡索的照片重新設計，女廁則是繪製畢卡索知名作品「夢」的作品元素，「讓師生進入廁所，彷彿進入異次元的藝術空間，讓如廁成為另類的美感洗禮」。

一年五班學生蕭雅文說，感覺廁所的空間變大，外牆上有可愛的圖案，每次經過時，都會多看一眼；三年六班江芳倪說，整體外觀清爽乾淨；六年六班葉芸甄說，廁所外牆有美術老師精心繪製的西方名家作品，上廁所同時也能感受到藝術氣息，很喜歡新廁所。

大同校長盧淑娟說，學校是嘉市國小藝術與人文中心學校，也是全市唯一設有美術班的小學，希望藉老舊廁所的華麗變身，營造更舒適美觀的校園空間，並在潛移默化中，涵育學生美感素養，並型塑藝文亮點特色學校。