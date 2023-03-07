快訊

蔡天鳳前夫女友人被捕身分曝光 被稱「IG女神」常與明星合照

荒山亮捲性侵疑點重重！ A女出面再控：生理期還伸狼爪

嘉市大同國小廁所改建 化身校園另類美術館

中央社／ 嘉義市7日電

嘉義市大同國小第3期老舊廁所整建已完成啟用，入口意象牆設置西方知名藝術家畢卡索、梵谷等鍛造畫像，呈現簡約時尚風格，為校園另類美術館，讓學童上廁所，有種幸福的感覺。

嘉義市大同國小校長盧淑娟告訴中央社記者，校園第1期老舊廁所改建，已於109年完工啟用。以台灣藝壇巨擘陳澄波、林玉山、黃土水等最具代表性的作品，用不同媒材重現於各樓層廁所入口處。

盧淑娟指出，第2期老舊廁所改建也於去年7月整建完成，以4種不同的車站月台與列車的設計，並結合與台灣特有種動物互動的逗趣風格，呈現廁所美學。

盧淑娟表示，第3期廁所改建於今年2月完工，主要改善校園大同樓西側廁所。廁所入口意象則是向西方偉大藝術家致敬的設計，包括梵谷自畫像及其最具代表性作品「星夜」意象；還有繪製畢卡索知名作品「夢」，以及米羅等畫家作品。

盧淑娟說，學童感覺廁所的空間變大又乾淨舒適，學童現在上廁所，有種幸福的感覺，不再是陰暗不通風；廁所外牆有美術老師精心繪製的西方名家作品，學童上廁所的同時也能感受到藝術氣息。

她表示，大同國小是嘉義市國小藝術與人文中心學校，也是嘉義市唯一設有美術班的小學。校園公共空間處處可見名家與師生作品，藝文氛圍濃厚，希望藉由老舊廁所的華麗變身，營造更舒適美觀的校園空間。

嘉義 藝術家

延伸閱讀

東京食品展台灣館開幕 黃敏惠力推嘉市12家好物

Paul Smith策畫畢卡索特展 當色彩大師相遇的有趣對話

民進黨嘉市黨部設食物銀行 她盼幫上邊緣戶

陳時中現身鳴槍！牙醫盃馬拉松嘉市起跑 黃敏惠公開讚阿中

相關新聞

「生魚片」上桌是熟的！成功高中畢旅菜色學生傻眼 校方澄清了

近來各高中陸續舉辦畢業旅行，卻因旅費、行程、疫情等因素屢成熱議焦點，如今再傳出台北市成功高中在墾丁畢業旅行時，出現煮熟的...

爭取老舊廁所整修 國教署補助苗栗5學校1739萬共21間廁所

教育部推行校園老舊廁所整修方案，藉由改善廁所軟硬體設施同時，也融入在地特色，讓廁所環境更加友善且具美感；立委陳超明與國教...

籌募旅費！原鄉寶來國中暨尼布恩合唱團 前進世界合唱賽

曾獲第10屆世界合唱大賽金牌的高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團，取得參與今年7月在韓國舉行的第12屆世界合唱大賽代表權...

112國中會考5月底登場 非應屆考生可至樹林高中報名

112年國中會考將在5月20、21日登場，除應屆畢業生學校代為辦理集體報名外，非應屆考生可於3月6日上午9點至3月8日下...

國中小3月招生…防私校玩手段 南市教局：從嚴督導

台南市國中小3月中旬起將展開招生作業，教育局今天表示，在尊重學生家長自由申請登記入學意願，並考量公平均等錄取機會原則下，...

台南瀛海中學與倫敦大學皇家霍洛威學院簽MOU 國際教育邁大步

台南市瀛海中學6日與英國倫敦大學皇家霍洛威學院簽訂兩校的合作備忘錄，持續推動並協助學生申請國外優質大學、預修課程計畫及獎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦