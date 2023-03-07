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籌募旅費！原鄉寶來國中暨尼布恩合唱團 前進世界合唱賽

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團，取得參與今年7月在韓國舉行的第12屆世界合唱大賽代表權。圖／寶來國中提供
高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團，取得參與今年7月在韓國舉行的第12屆世界合唱大賽代表權。圖／寶來國中提供

曾獲第10屆世界合唱大賽金牌的高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團，取得參與今年7月在韓國舉行的第12屆世界合唱大賽代表權，學生們專心投入練習希望為國爭光，但出國參賽經費還無著落。寶來國中、建山國小、荖濃國小與尼布恩人文教育關懷協會，今天也尋求外界支援，籌募參賽經費。

寶來國中與尼布恩人文教育關懷協會，以歌聲帶領偏鄉學生們站上國際舞台，2018年7月在南非茲瓦尼市參加第10屆世界合唱大賽，勇奪公開民謠伴奏組金牌第一名。代表2020年第11屆在比利時世界合唱大賽，因疫情嚴峻放棄參賽，保留資格與報名經費轉至2022第十二屆韓國世界合唱大賽，又因疫情影響，主辦單位再次延期至2023年7月10至12日在韓國舉辦。

寶來國中教導主任鄭文惠說，出發比賽最重要的事，需要有足夠的經費，現在尚缺許多旅費，為了讓孩子們專心練習、安心學習，努力爭取在國際上發光發亮的機會，寶來國中、建山國小、荖濃國小與尼布恩人文教育關懷協會尋求大家的協助。並將於6月30日晚上在寶來里舉辦一場回饋鄉里「愛鄉、愛您」演唱音樂會，歡迎大家來山裡聽渾然天成的八部合音。

學校邀請民眾「熱愛孩子、熱愛山林，在意孩子、在意原鄉，喜歡音樂、喜歡原聲，一起與我們為孩子圓夢」，伸出援手讓世界看見台灣，寶來國中結合建山、荖濃國小與尼布恩人文教育關懷協會，訂在7月8日出發。2023寶來國中、建山國小、荖濃國小合唱團+尼布恩合唱團參與南韓世界合唱大賽計畫影片。

高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團，取得參與今年7月在韓國舉行的第12屆世界合唱大賽代表權。圖／寶來國中提供
高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團，取得參與今年7月在韓國舉行的第12屆世界合唱大賽代表權。圖／寶來國中提供
高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團，取得參與今年7月在韓國舉行的第12屆世界合唱大賽代表權。圖／寶來國中提供
高雄市六龜區寶來國中暨尼布恩合唱團，取得參與今年7月在韓國舉行的第12屆世界合唱大賽代表權。圖／寶來國中提供

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