世界和平會偏鄉種下閱讀種子 70班師生回報學習成果

世界和平會長期投入資源幫助弱勢、偏鄉學子，最近有來自全台近40校、70班的師生，紛紛寄感謝卡、學習單到世界和平會，展現「世界和平會好讀閱讀班」學習成果，也致上謝意。

嘉義縣達邦國小學生在紅色海報上貼了9朵愛心紙花，每朵花上一層層寫下、畫出他們的感謝；嘉義縣六嘉國中老師則將學生的感謝信、讀報照片裝訂成冊，還有多校是在超大張卡片上，貼滿學生感謝卡，世界和平會人員表示，讀到感謝卡的內容「心都暖起來」。

春節前，和平會收到新竹橫山鄉大肚國小校長陳昶澤寫的「兔躍龍門、瑞兔迎春、兔飛猛進」3張春聯，活靈活現的金兔子彷彿在春聯上跳躍著，深得工作人員好評。社工督導鄧湘樺表示，這3張春聯就貼在桃園辦公室的牆上，讓大家都能欣賞。

世界和平會連兩年與聯合報《好讀》周報合作推動「世界和平會好讀閱讀班」，資助一學年的《好讀》周報，提供給各縣市國中小學。

世界和平會執行長劉炳龍表示，看到學生、老師的回饋，真切感受到挹注好讀閱讀班，對學生確實有幫助，也很感謝各校老師帶領學生讀報，期望這活動能持續。

社工督導鄧湘樺說，看著學生和老師們精心準備的回饋卡片和信函，彷彿也看到這段時間孩子們在《好讀》周報裡的遊歷與足跡，也看到老師的巧思，「形形色色的創意讓我們感佩又感謝老師的用心和同學們的學以致用。」

校園回響

十分感謝貴單位愛心、熱心贊助本校三個班的好讀周報所有經費，我會好好善用這得之不易的資源，並會時刻提醒學生要愛惜、珍惜這份報紙，將來如有能力，也要回饋社會，並希望這份愛心能永遠有「利息」存留在人世間！（花蓮富北國中老師翁義順﹚ 我們班十分感謝「世界和平會」的設立，更感謝您們慷慨捐贈本班《好讀》周報，老師說報紙是免費的，但是愛心是無價的，我們要心存感恩之心。透過老師每周的帶領讀報使我們增廣見聞，除了了解國內外大小事之外，更拓展我們讀報的素養，每周讀報是增加課外知識的最佳捷徑。我們除了感謝還是感謝，也期許未來我們有能力的時候，將這份愛心再傳播出去，謝謝您們，謝謝！（花蓮富北國中九忠班學生）

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