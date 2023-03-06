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地方認諧音不雅 台中健民國小8月1日更名竹仔坑國小

中央社／ 台中6日電

台中市健民國小因有民眾認為名稱諧音不雅爭取改名，經地方與民代籌組「學校更名推動小組」，並由社區召開公聽會等程序，台中市政府日前核准更名「竹仔坑國小」，預計8月1日將更名掛牌。

台中市大里區健民國小因民眾認為名稱的諧音會讓人感覺不雅，由家長會長劉孟欣及大里竹仔坑社區發展協會，透過民進黨籍市議員李天生，向台中市政府教育局爭取更名。

更名提案陸續經學校校務會議、家長代表大會決議通過，李天生在議會質詢反映地方希望更名意向後，地方籌組「學校更名推動小組」推動，在完成更名計劃書、召開社區公聽會凝聚各方應見後，於去年底提出申請，今年3月2日獲得市府行文同意。

校長張家馨今天告訴中央社記者，在各界爭取下獲市府同意更名後，校放將辦理印鑑、官防、保管專戶、建物保存登記等更名作業，預計8月1更名掛牌，同時將一併舉辨校門、警衛室重建及周邊環境整建工程完工典禮。

劉孟欣指出，「竹仔坑」是當地古地名，更名為「竹仔坑國小」符合本土化潮流，預期在更名後，學校氣象一新，將在現有基礎上繼續往前邁進，並帶動竹仔坑地區進一步發展。

李天生表示，學校更名可以重新審視地方歷史，凝聚社區意識，建構鄉土文化認同，近年來學校周邊陸續興建2期社會住宅以及多處新興社區，學校也展開多項校園建設，相信未來發展將欣欣向榮。

台中市 教育局 議員

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「健民」發音不雅 中市府同意更名為竹仔坑國小

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