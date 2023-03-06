快訊

7都房價全站上千萬 這縣市最苦「晚4年買多400萬」

學生提醒用餐要隔板遭辱罵 新北某國中校長致歉

中央社／ 新北6日電

新北市某國中校長用餐時遭學生提醒要用隔板，竟當眾以台語辱罵學生「靠北」。教育局表示，接獲檢舉調查後，將把校長送考核委員會審議處理。校長也對自己不當言論致歉。

根據壹蘋新聞網報導，新北市某國中王姓校長去年底在學校餐廳用餐，因未使用防疫隔板，遭學生多次提醒，未料校長竟惱羞成怒當著多名學生面前用台語辱罵學生「哩系勒靠北」，還解釋「靠北」是口頭禪；更傳出校長遭人向教育局檢舉後找學生面談錄影要揪出「爪耙子」，鬧得校園不安寧。

這名校長向中央社記者表示，對於不當言論造成學生不舒服的感覺，他誠懇與鄭重表達歉意。經過此事後已深切自我反省檢討與改進，並將接受教育局相關的處分。至於錄影要揪出「爪耙子」的報導，他表示，這非事實，何況校內即時監控系統也無記憶卡。

教育局表示，在接獲相關陳情時，已立即介入並啟動調查程序，針對校長言行不當部分，將依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法送考核委員會審議，根據具體事實給予懲處。

教育局表示，錄影等其他陳情事項，經調查後非屬事實，後續將由督學定期與不定期入校督導；如有違反相關規定，將依法嚴辦。

教育局強調，透過校長三級輔導機制，由駐區督學、聘任督學與師傅校長共同參與，運用例行訪視、會議研討與座談等方式，於平時了解校長辦學情形並適時給予指導或提供協助，對於初任校長，會提供足夠的諮詢管道與心理支持。

教育局 台語

延伸閱讀

獨／未公開招標又爆酒駕 新北前校長遭拔官

相關新聞

太保國中角力隊全國角力錦標賽大放異彩 隊長奪冠5選手奪牌

在嘉義縣立體育館舉辦的全國角力錦標賽上周末落幕，地主嘉義縣常勝軍太保國中角力隊，成績大放異彩，隊長官紋漢勇奪希羅式第十級...

拚畢業前最後一役 芳苑國中競技舞龍5金1銀

距離今年國中教育會考剩下兩個多月，彰化縣芳苑國中以國三生為主力的競技舞龍隊，在111學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽拚盡全...

防摘口罩焦慮上身 高市壽山國中開發兩款藝術口罩繼續美美戴

今天是全國各級學校室內上課口罩解封首日，但高雄不少學生仍選擇繼續戴口罩上課，壽山國中考量有些學生摘口罩後怕被感染，也不自...

「怕病毒還是先戴著」 嘉義市國小生9成仍戴口罩

校園口罩今天鬆綁，嘉義市的國小學生8、9成仍戴著口罩，表明已習慣，甚至有小二生說「怕病毒感染，還是先戴著」。崇文國小指出...

新竹市議會筆電退役再利用 青草湖老師教學最受用

新竹市議會在今捐贈一批40台退役保持良好的筆電給青草湖國小，由議長許修睿代表致贈，校長周雯娟受贈，作為老師教學用，由於電...

飲食教育扎根有成 健康飲食小主播南市雙冠王

台南市飲食教育扎根有成，大成國中及億載國小師生組隊參加國教署的「飲食教育創意競賽徵選活動-健康飲食小主播」競賽，在全國8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦