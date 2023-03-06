學生提醒用餐要隔板遭辱罵 新北某國中校長致歉

新北市某國中校長用餐時遭學生提醒要用隔板，竟當眾以台語辱罵學生「靠北」。教育局表示，接獲檢舉調查後，將把校長送考核委員會審議處理。校長也對自己不當言論致歉。

根據壹蘋新聞網報導，新北市某國中王姓校長去年底在學校餐廳用餐，因未使用防疫隔板，遭學生多次提醒，未料校長竟惱羞成怒當著多名學生面前用台語辱罵學生「哩系勒靠北」，還解釋「靠北」是口頭禪；更傳出校長遭人向教育局檢舉後找學生面談錄影要揪出「爪耙子」，鬧得校園不安寧。

這名校長向中央社記者表示，對於不當言論造成學生不舒服的感覺，他誠懇與鄭重表達歉意。經過此事後已深切自我反省檢討與改進，並將接受教育局相關的處分。至於錄影要揪出「爪耙子」的報導，他表示，這非事實，何況校內即時監控系統也無記憶卡。

教育局表示，在接獲相關陳情時，已立即介入並啟動調查程序，針對校長言行不當部分，將依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法送考核委員會審議，根據具體事實給予懲處。

教育局表示，錄影等其他陳情事項，經調查後非屬事實，後續將由督學定期與不定期入校督導；如有違反相關規定，將依法嚴辦。

教育局強調，透過校長三級輔導機制，由駐區督學、聘任督學與師傅校長共同參與，運用例行訪視、會議研討與座談等方式，於平時了解校長辦學情形並適時給予指導或提供協助，對於初任校長，會提供足夠的諮詢管道與心理支持。