拚畢業前最後一役 芳苑國中競技舞龍5金1銀

距離今年國中教育會考剩下兩個多月，彰化縣芳苑國中以國三生為主力的競技舞龍隊，在111學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽拚盡全力，如願奪下國中組5金1銀，締造比賽後國三隊員暫時放下最愛的舞龍運動，全心全力拚會考。

彰化縣為推動體育班三級銜續發展，希望留住國中小至高中的優秀選手，修訂「彰化縣績優運動選手留縣培訓精進計畫」，選手獲得個人賽前3名或入選正式國家代表隊，每月可獲獎助金3千元至4千元，「連霸條款」中的選手連續兩年或3年獲得第一名或入選正式國家代表隊，每月可獲獎助金5千元到6千元，期許永續的培養優秀運動人才。

教育處今天表示，比賽本月1日至3日在台北體育館舉辦，共分為社會組、高中組、國中組和國小組，競技項目包括競技龍獅賽和傳統龍獅賽，彰化縣芳苑國中競技舞龍隊18名成員技藝精湛，在國中組的舞龍規定套路、舞龍自選套路、舞獅雙獅會獅、舞獅四獅會獅和龍獅鼓樂等項目都獲得第一名，傳統南獅單獅項目中獲得第二名，勇奪五金一銀。

芳苑國中舞龍隊2007年成立，由中華台北龍獅隊總教練巫松軒指導，學校體育組長陳秀紹協助。參加中華盃的芳中隊員國三生占12人，國二生6人，國三隊員把錦標賽視為畢業前最後一役無不卯足勁，要為國中舞龍舞獅最寫下精彩完結篇。

芳苑國中指出，競技舞龍隊員春節連假結束即每天返校練習，假日至少4小時，平日放學後練到晚上6點半。負責舞動2.5公斤龍頭的李冠毅、李承家是堂兄弟，要幫忙家裡的海牛觀光旅遊，又要抽空練舞龍和兼顧課業，他們堅持理想和興趣的精神深獲師長嘉許。

彰化縣內有兩所高職有舞龍舞獅校隊，可升學國立體育大學，今年中華盃已有就讀體大的芳中校友跟學弟學妹同場競技，技勝一籌，雖然國中生輸了但都是芳中培養出來的好手，學校仍感光榮。