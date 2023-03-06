太保國中角力隊全國角力錦標賽大放異彩 隊長奪冠5選手奪牌

在嘉義縣立體育館舉辦的全國角力錦標賽上周末落幕，地主嘉義縣常勝軍太保國中角力隊，成績大放異彩，隊長官紋漢勇奪希羅式第十級第一名，呂春和榮獲希羅式第十級第二名，呂泰祐榮獲希羅式第七級第三名，吳家鈞榮獲希羅式第五級第三名，許宸愷榮獲希羅式第四級第三名。

太保國中校長陳義禮說，太保國中各年級有體育班，角力隊選手23人，採混齡上課練習，歷年來在角力重要盃賽中，都有亮麗的成績表現，莊淑雅主任、莊峻岳專任運動教練，及導師功不可沒。

角力隊的孩子們及指導老師、教練幾乎沒有假日，不分寒暑；每天從早到晚都把握可以訓練的時間；整個訓練過程是艱辛的，但孩子卻不曾抱怨喊苦，在練習及比賽中越挫越勇，努力耕耘後訓練有成，終於能在各項重要盃賽中屢獲佳績。

「保中角力隊、學習全方位」，學生口中的淑雅主任及小岳教練，不僅在專業訓練上卓然有成，對學生生活起居及教育關懷不遺餘力，團隊充滿「一家人」幸福氣氛，師長及教練照顧無微不至，令人敬佩！期待保中角力隊未來能夠更上一層樓。