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「怕病毒還是先戴著」 嘉義市國小生9成仍戴口罩

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
校園口罩今天鬆綁，嘉義市嘉北國小95%學生上課仍戴著口罩。圖／嘉北國小提供
校園口罩今天鬆綁，嘉義市嘉北國小95%學生上課仍戴著口罩。圖／嘉北國小提供

校園口罩今天鬆綁，嘉義市的國小學生8、9成仍戴著口罩，表明已習慣，甚至有小二生說「怕病毒感染，還是先戴著」。崇文國小指出，戴口罩也讓近年腸病毒僅1例；嘉北國小表示，擔心脫口罩後學生是否沒自信，會關注心理層面問題。

崇文國小校長林秀香說，室外課程有一半學生脫口罩，可能天氣還不算熱，能忍受戴口罩運動，而室內課堂，每個班上更僅3、4個學生會拿下口罩，推測口罩自主解封的速度會循序漸進；朝會也宣導，開始可以不戴口罩，但身體不舒服就戴著，保護自己也保護別人。

林秀香也說，2020年全面戴口罩以來到今年，腸病毒個案僅1例，染病學生減少，是戴口罩的幫助。

崇文國小二年級的李銘炫說「我怕病毒感染，還是先戴著」；小四的李濬宇說，「我已經戴習慣了，即便在戶外也會戴著」；小六的魏可蓉說，「可以不戴口罩，真是太棒了！」

嘉北國小校長侯怡如表示，每班僅1、2個學生沒戴口罩，約9成5都還戴著，應還沒習慣脫去、也沒做好心理準備，會逐漸拿掉，今朝會也宣導，大原則是自主決定是否戴口罩，不過若是去健康中心、搭接駁車、中午盛飯菜等一定要戴，有生病情形也一定要戴。

侯怡如認為，脫口罩後，學生可能出現恐懼症、沒自信，後續衍伸出來的心理層面問題，請輔導處加強觀察、關心。

校園口罩今天鬆綁，嘉義市崇文國小的戶外課，約一半學童脫下口罩。圖／崇文國小提供
校園口罩今天鬆綁，嘉義市崇文國小的戶外課，約一半學童脫下口罩。圖／崇文國小提供
校園口罩今天鬆綁，嘉義市嘉北國小朝會時向學生宣導。圖／嘉北國小提供
校園口罩今天鬆綁，嘉義市嘉北國小朝會時向學生宣導。圖／嘉北國小提供
校園口罩今天鬆綁，嘉義市嘉北國小95%學生上課仍戴著口罩。圖／嘉北國小提供
校園口罩今天鬆綁，嘉義市嘉北國小95%學生上課仍戴著口罩。圖／嘉北國小提供

口罩 腸病毒

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