飲食教育扎根有成 健康飲食小主播南市雙冠王
台南市飲食教育扎根有成，大成國中及億載國小師生組隊參加國教署的「飲食教育創意競賽徵選活動-健康飲食小主播」競賽，在全國80餘隊中脫穎而出，榮獲國中組及國小中高年級組第一名。
南市教育局表示，飲食教育來自日常生活的累積，包含健康飲食、校園營養午餐、食材與生產源頭、環境保護意識及國家與地區的飲食脈絡等，都是飲食教育的一環，市府與學校近年來極力推動多項飲食教育政策，包括食農教育、餐前5分鐘、增設中央廚房、爭取溯源食材補助、提升營養師配置等，全面促進學生對健康飲食內涵的接觸與理解。
健康飲食小主播競賽是藉由影片拍攝及情境式學習的過程，讓學生發揮創意也提升口語表達能力，在校園生活中建立均衡營養、食品安全與健康飲食文化等概念。
億載國小由老師許惠芳帶領，學生鄭芸依與陳靚庭搭擋，以「營養午餐與健康飲食~億載非常火紅雙主播『跨越時˙空』訪談記」主題拿下小學中高年級組第一名。鄭芸依說，備賽過程中，跟著老師反覆練習、修改腳本及準備道具等，雖然辛苦，但也學到許多課本中沒有的知識和經驗，例如參觀學校廚房並瞭解午餐的製作過程、認識健康食材的各項認證標章等，也發現當名演員或主播非常不簡單，背後的努力不可少。
大成國中以大成廣播電台的雙主播宣導「低碳飲食由我做起」，由國三學生黃彥鈞和林宥辰聯手勇奪全國第一名，校長也是指導教師陳惠文及老師朱佳瑩表示，台南市蔬食日實施多年，藉此次活動，行銷深具環保意義的校園午餐低碳健康飲食，以及「台南尚青，校園樂活蔬食餐」活動。
教育局長鄭新輝表示，南市深耕飲食教育，自108學年度起推動飲食與體適能教育，其中「餐前5分鐘飲食營養教育」由營養師們依六大類食物針對食材生長過程、特性、營養價值、加工及料理等五個面向，每年規畫「影片製作增能工作坊」，編制適合不同學習階段的教學內容；以多元活動推廣「吃當季、享在地」食農教育理念至校園、社區及家庭，提升孩童及家長對在地農產認同感，培養均衡飲食及愛惜食物的觀念。
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