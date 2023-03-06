飲食教育扎根有成 健康飲食小主播南市雙冠王

台南市飲食教育扎根有成，大成國中及億載國小師生組隊參加國教署的「飲食教育創意競賽徵選活動-健康飲食小主播」競賽，在全國80餘隊中脫穎而出，榮獲國中組及國小中高年級組第一名。

南市教育局表示，飲食教育來自日常生活的累積，包含健康飲食、校園營養午餐、食材與生產源頭、環境保護意識及國家與地區的飲食脈絡等，都是飲食教育的一環，市府與學校近年來極力推動多項飲食教育政策，包括食農教育、餐前5分鐘、增設中央廚房、爭取溯源食材補助、提升營養師配置等，全面促進學生對健康飲食內涵的接觸與理解。

健康飲食小主播競賽是藉由影片拍攝及情境式學習的過程，讓學生發揮創意也提升口語表達能力，在校園生活中建立均衡營養、食品安全與健康飲食文化等概念。

億載國小由老師許惠芳帶領，學生鄭芸依與陳靚庭搭擋，以「營養午餐與健康飲食~億載非常火紅雙主播『跨越時˙空』訪談記」主題拿下小學中高年級組第一名。鄭芸依說，備賽過程中，跟著老師反覆練習、修改腳本及準備道具等，雖然辛苦，但也學到許多課本中沒有的知識和經驗，例如參觀學校廚房並瞭解午餐的製作過程、認識健康食材的各項認證標章等，也發現當名演員或主播非常不簡單，背後的努力不可少。

大成國中以大成廣播電台的雙主播宣導「低碳飲食由我做起」，由國三學生黃彥鈞和林宥辰聯手勇奪全國第一名，校長也是指導教師陳惠文及老師朱佳瑩表示，台南市蔬食日實施多年，藉此次活動，行銷深具環保意義的校園午餐低碳健康飲食，以及「台南尚青，校園樂活蔬食餐」活動。