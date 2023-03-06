學生吃石斑還要懂石斑 喝「鮢過魚」湯前要問清楚哪種

南大附小與七股區篤加國小攜手台南大學USR，設計「班班懂石斑」課程，昨天兩校共學，橫跨七股與高雄永安的養殖場，透過餵養、解說，探究石斑魚，學生從學習中了解到石斑魚的種類很多，「鮢過魚」也是石斑的一種，下次在外面喝鮢過魚湯要先問清楚是哪種石斑。

台南大學教育學系教授歐陽誾表示，配合「班班吃石斑」政策，設計「班班懂石斑」課程，讓學生除了吃魚，更要知魚。篤加國小校長方樹啟說，提升知識層面的戶外教育學習是落實食魚教育的一環。

兩校學生到七股區黃芬香生態養殖場釣青斑，學生各釣起重量超過5斤以上的青斑，孩子們樂不可支。七股石斑魚養殖達人黃芬香說明養殖理念，堅持養魚完全不投藥，因魚塭緊鄰海岸，換水完全倚賴海水進出，採用生物剋制，低密度養殖。南大附小學生陳芷彤說，點帶石斑和瑪拉巴石斑都俗稱是「青斑」，名稱讓人迷糊，聽了解說後，知道要從紅色和黑色斑點分辨，學到很多。

高雄永安有「石斑魚故鄉」之稱，蘇班長安心漁場主人蘇韋鴻介紹龍膽石斑與龍虎斑養殖，並帶領學童餵魚及抱魚體驗，也知道使用光合菌養魚可以避免使用藥劑。篤加國小學生邱宇弘說，餵食龐大的龍膽石斑，讓人血脈賁張，很擔心被牠咬到，原來石斑魚可以長得這麼大。