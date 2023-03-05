銘傳大學「足球體驗營」實戰專業球員 近百小朋友同樂

銘傳大學足球隊今天在桃園龜山校區球場展開2場足球體驗營，特別的是，這場活動讓桃園近50所小學的200名學童，實際和銘傳大學企甲球隊對戰，小朋友們和專業球員在場上競技，雖然是娛樂性質，但足球小將賣力踢球的身影，還是激盪出不少火花，讓現場驚呼連連。

銘傳大學長期投入推廣足球運動，並在去年奪下大專盃亞軍，也是唯一以學生球員打入企業甲組的足球隊，成績斐然。今天活動由銘傳大學足球俱樂部教練跟隊員共同規畫，與桃園在地小學合作推廣足球運動，希望讓小朋友安心快樂地學習足球，並促進學童專注力和團隊合作的能力。

今天銘傳足球體驗營活動，在銘傳大學國際暨產學推廣副校長李藍瑜、幸福國小校長鄭武信、幸福國小家長會長游琪霖及學童代表一起啟動開球儀式後正式展開。過程中，專業球員們帶領著小朋友進行「貓捉老鼠」的分組熱身，以及「銘傳世界盃」的團體競賽，小朋友們和隊員在場上實戰，展現青春活力，每位小朋友也從中享受踢足球的樂趣。

銘傳大學足球隊總教練曾台霖表示，今天參加活動的小朋友們很多是第一次接觸足球，團隊設計多元課程，從熱身、身體控制、到踢球的遊戲中，培養學童正確觀念與足球興趣，最重要的希望小朋友們能熱愛這項運動，往後也能繼續參與足球活動。幸福國小校長鄭武信說，校方很期待未來桃園也能出現一位「梅西」，期待未來也能與大學繼續合作。