排灣女孩志氣高 憑專業技能錄取高師大金榜

台南市私立光華高中動漫國際特色班學生曹翁若嘉，憑藉在校努力鑽研多媒體設計各項技能，日前通過甄選，錄取高雄師範大學藝術產業學士原住民專班，她有遠大的夢想，希望讓更多人認識原民的文化與藝術。

校長張敬川表示，排灣族人以崇拜百步蛇和住石板屋聞名，是熱愛藝術的族群，曹翁若嘉恰如百步蛇性格的排灣族女孩，獨立、安定、和平；透過堅定且不斷地學習，從微光中慢慢綻放光芒。若嘉嘉有個音樂夢，學習電吉他，想成立樂團，也熱愛動畫與圖像創作，每次回到部落探索吸取在地文化與景色的同時，讓她下定決心讓更多人知道這美妙的族群，並將所學的動畫專才帶入創作，讓更多人用新媒材方式認識原住民族群。

曹翁若嘉的畫風中帶有中性氣質，展現原住民的藝術多樣化且具有極高的獨特性，獨特的繪畫技巧讓她在漫畫繪製、動漫上色課程獲得接近滿分的高分，也因為如此，連續兩年都從校內百餘件學生美展平面設計作品中脫穎而出，參加市賽。近日甫取得乙級證照的她，也符合原民證照獎勵辦法，校長形容她「猶如排灣族三寶之一琉璃珠般，在不斷的淬鍊中嶄露絢麗紋樣，終能在競爭展現出非凡實力。」

曹翁若嘉感謝家人對她的信任與支持，也慶幸自己在光華遇到志同道合的同伴與師長，讓自己對於學習保持高度熱忱。她也有更遠大的志向，規畫大學畢業後繼續到國外攻讀藝術並增廣見聞，激發更多創作靈感，與當地人做文化交流，體現「愈在地！愈國際！」精神，讓更多人認識原民的文化與藝術。