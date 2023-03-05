透過作品對社會反思 桃園國中美術班畢業展3月登場
桃園國中36屆美術班畢業展「奇聞藝事」即起至3月12日在桃園市文化局2、3樓畫廊展出，這次展覽內容涵蓋西畫、書畫、版畫、設計4大類別，畫中不只有動容景緻，學生也透過畫作傳達對社會事務的看法，從藝術創作獲得不同的領悟。
本次畢業展共展出37件西畫、13件漫畫、18件版畫， 27件水墨、10件書法、11件設計類作品。其中，包羅萬象的水墨作品，呈現純樸恬靜的田園風光或繁華喧囂的都市風貌；書法作品則有精緻細膩的小楷圓扇創作。展場中還有一面「偶像牆」，展現學生手藝高超的素描畫技。
西畫部分，有學生透過畫作紀錄家人洗菜煮飯的日常，畫面純樸卻動人；有學生透過水彩，仔細描繪廟宇的繁複設計；有學生記錄下疫情發生3年來社會各角落發生的大小事；也有學生透過超現實的手法，呈現網路霸凌對人造成的傷害；每幅作品都有深刻的社會反思。
桃園國中校長蘇品如表示，美術班成立已30多年，師長透過多元、豐富的藝術課程，引導學生用多元的角度探索世界，每件作品的背後都深蘊孩子們創作的思維表現，希望帶給世界更多溫暖，在不同的作品背後，也賦予這個社會不同的廣角及力量，在多元創造中，傳遞真善美的文化素養。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言