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透過作品對社會反思 桃園國中美術班畢業展3月登場

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園國中美術班學生透過超現實手法，呈現對社會的反思。記者朱冠諭／攝影
桃園國中美術班學生透過超現實手法，呈現對社會的反思。記者朱冠諭／攝影

桃園國中36屆美術班畢業展「奇聞藝事」即起至3月12日在桃園市文化局2、3樓畫廊展出，這次展覽內容涵蓋西畫、書畫、版畫、設計4大類別，畫中不只有動容景緻，學生也透過畫作傳達對社會事務的看法，從藝術創作獲得不同的領悟。

本次畢業展共展出37件西畫、13件漫畫、18件版畫， 27件水墨、10件書法、11件設計類作品。其中，包羅萬象的水墨作品，呈現純樸恬靜的田園風光或繁華喧囂的都市風貌；書法作品則有精緻細膩的小楷圓扇創作。展場中還有一面「偶像牆」，展現學生手藝高超的素描畫技。

西畫部分，有學生透過畫作紀錄家人洗菜煮飯的日常，畫面純樸卻動人；有學生透過水彩，仔細描繪廟宇的繁複設計；有學生記錄下疫情發生3年來社會各角落發生的大小事；也有學生透過超現實的手法，呈現網路霸凌對人造成的傷害；每幅作品都有深刻的社會反思。

桃園國中校長蘇品如表示，美術班成立已30多年，師長透過多元、豐富的藝術課程，引導學生用多元的角度探索世界，每件作品的背後都深蘊孩子們創作的思維表現，希望帶給世界更多溫暖，在不同的作品背後，也賦予這個社會不同的廣角及力量，在多元創造中，傳遞真善美的文化素養。

桃園國中美術班畢業展共展出37件西畫、13件漫畫、18件版畫， 27件水墨、10件書法、11件設計類作品。記者朱冠諭／攝影
桃園國中美術班畢業展共展出37件西畫、13件漫畫、18件版畫， 27件水墨、10件書法、11件設計類作品。記者朱冠諭／攝影
桃園國中美術班畢業展，展場中有一面「偶像牆」，展現學生手藝高超的素描畫技。記者朱冠諭／攝影
桃園國中美術班畢業展，展場中有一面「偶像牆」，展現學生手藝高超的素描畫技。記者朱冠諭／攝影

桃園 畫作

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