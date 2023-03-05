透過作品對社會反思 桃園國中美術班畢業展3月登場

桃園國中36屆美術班畢業展「奇聞藝事」即起至3月12日在桃園市文化局2、3樓畫廊展出，這次展覽內容涵蓋西畫、書畫、版畫、設計4大類別，畫中不只有動容景緻，學生也透過畫作傳達對社會事務的看法，從藝術創作獲得不同的領悟。

本次畢業展共展出37件西畫、13件漫畫、18件版畫， 27件水墨、10件書法、11件設計類作品。其中，包羅萬象的水墨作品，呈現純樸恬靜的田園風光或繁華喧囂的都市風貌；書法作品則有精緻細膩的小楷圓扇創作。展場中還有一面「偶像牆」，展現學生手藝高超的素描畫技。

西畫部分，有學生透過畫作紀錄家人洗菜煮飯的日常，畫面純樸卻動人；有學生透過水彩，仔細描繪廟宇的繁複設計；有學生記錄下疫情發生3年來社會各角落發生的大小事；也有學生透過超現實的手法，呈現網路霸凌對人造成的傷害；每幅作品都有深刻的社會反思。